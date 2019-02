Tubarões e Dona Maria começaram o ano do rugby cearense vencendo. Em Maracanaú, na Grande Fortaleza, o Ceará Open teve o Tubarões derrotando Asa Branca e Sertões no ten-a-side masculino para erguer a taça, enquanto no sevens feminino o Dona Maria bateu Leoas e Asa Branca para ficar com a taça.

O fim de semana foi ainda de amistosos em SP e RS. Confira os placares.

1º Ceará Open de Rugby



Dia 16/02/2019 – 10s Masculino: Asa Branca, Sertões e Tubarões / 7s Feminino: Asa Branca, Dona Maria e Leoas;

Local: Estádio Almir Dutra – Maracanaú, CE

13h00 – Asa Branca 12 x 10 Sertões

13h30 – Dona Maria 52 x 05 Leoas

14h00 – Asa Branca 12 x 19 Tubarões

14h30 – Asa Branca 07 x 12 Dona Maria

15h30 – Sertões 05 x 21 Tubarões

16h00 – Asa Branca 29 x 00 Leoas

Amistosos

Dia 16/02/2019 às 15h00 – São Carlos 00 x 59 Pasteur

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 17/02/2019 às 16h00 – Planalto x Universitário Santa Maria

Local: Campo Delmar Sitone – Passo Fundo, RS

Quadrangular da Amizade – 7s Feminino CANCELADO

Dia 16/02/2019 às 09h00 – Cásper, FeaOdonto, Fênix e São Jorge

Local: Rio Branco RC – Rua Raimundo Pereira de Magalhães, 1051 – São Paulo, SP

Torneio Feminino AAAOC – 7s Feminino

Dia 16\02

Local: Rua Azevedo 1 – Jardim Paulista – São Paulo-SP

16h30 – Med x Tsunami

15h- Poli x Mack

15h30- Tsunami x San Fran

16h- Mack x Guarulhos

16h30- Med x San Fran

17h- Guarulhos x Poli

17h30- Semi 1

18h- Semi 2

18h30 – Final