Neste sábado teve festa no Rio de Janeiro, com a decisão do título da edição 2019 da Taça Rio. O Itaguaí soltou o grito de campeão ao vencer dura peleja contra o Carioca, 25 x 21, abocanhando o título do segundo semestre fluminense.

Enquanto isso, Jundiaí está sendo o palco da 3ª (penúltima) etapa da 1ª divisão do Super Sevens, a elite do rugby sevens feminino brasileiro. As paulistas prevaleceram no primeiro dia de jogos, com São José e Band Saracens invictos.

Super Sevens – 1ª divisão – 3ª etapa



Dias 16 e 17/11/2019

Grupo A: São José, Desterro, Niterói e Curitiba

Grupo B: Melina, Band Saracens, Delta e Charrua

Local: Listradão – Av. Luís Pereira dos Santos – Jundiaí, SP

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 16/11/2019 11h00 São José 21 X 14 Curitiba Grupo A 16/11/2019 11h20 Desterro 12 X 05 Niterói Grupo A 16/11/2019 11h40 Melina 31 X 05 Charrua Grupo B 16/11/2019 12h00 Band Saracens 12 X 05 Delta Grupo B 16/11/2019 12h40 São José 36 X 00 Niterói Grupo A 16/11/2019 13h00 Desterro 19 X 19 Curitiba Grupo A 16/11/2019 13h20 Melina 17 X 07 Delta Grupo B 16/11/2019 13h40 Band Saracens 41 X 00 Charrua Grupo B 16/11/2019 14h20 São José 19 X 10 Desterro Grupo A 16/11/2019 14h40 Niterói 24 X 07 Curitiba Grupo A 16/11/2019 15h00 Melina 00 X 34 Band Saracens Grupo B 16/11/2019 15h20 Delta 26 X 07 Charrua Grupo B 17/11/2019 09h00 São José X Charrua Quartas de final 17/11/2019 09h20 Band Saracens X Curitiba Quartas de final 17/11/2019 09h40 Desterro X Delta Quartas de final 17/11/2019 10h00 Melina X Niterói Quartas de final 17/11/2019 10h40 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h00 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h20 X Semifinal 17/11/2019 11h40 X Semifinal 17/11/2019 12h20 X Disputa de 7º lugar 17/11/2019 12h40 X Disputa de 5º lugar 17/11/2019 13h00 X Disputa de 3º lugar 17/11/2019 13h20 X FINAL

Taça Rio – última rodada

Dia 16/11/2019 às 11h00 – Maxambomba 26 x 36 Grêmio Náutico Maricá

Árbitro: ⁨Edgard Freitas Cardoso⁩

Assistentes: ⁨Juan Caturelli⁩ e ⁨Talita Andes⁩

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/11/2019 às 13h00 – Itaguaí 25 x 21 Carioca

Árbitro: ⁨Giuli Ana Lara⁩

Assistentes: ⁨Talita Andes⁩ e ⁨Anne Marcondes⁩

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/11/2019 às 15h00 – Rio 32 x 24 Itaipuaçu

Árbitro: ⁨Allan Araújo⁩

Assistentes: ⁨Anne Marcondes⁩ e ⁨Gabriel Moreira⁩

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Itaguaí Itaguaí 23 5 5 0 0 3 0 142 80 62 Rio Rugby Rio de Janeiro 20 5 4 0 1 4 0 165 51 114 Itaipuaçu Maricá 17 5 3 0 2 5 0 173 111 62 Carioca Rio de Janeiro 11 5 2 0 3 1 2 144 107 37 Grêmio Náutico Maricá Maricá 5 5 1 0 4 1 0 72 233 -161 Maxambomba Nova Iguaçu 1 5 0 0 5 1 0 76 191 37

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;

BIFE Sevens

Dias 15, 16 e 17/11/2019

Local: Franca, SP

TUSCA – Sevens



Dias 15, 16 e 17/11/2019

Local: São Carlos, SP

Jogos Jurídicos – Sevens



Dias 15, 16 e 17/11/2019

Local: Itu, SP

Taça Renato Colicchio

Dia 16/11/2019 às 15h – Tornados x Lechuza

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Amistoso XV feminino

Dia 17/11/2019 às 09h30 – URA x Seleção do Cerrado

Árbitro: Xavier Vouga

Local: Campo do Parque da Nina – Araçariguama, SP