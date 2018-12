São Paulo viveu as emoções do SPAC Lions 7s neste fim de semana e houve celebração fluminense, paulista e paranaense. Isso porque o Niterói se sagrou campeão do Super Sevens Feminino, conquistando seu 3º título nacional, ao passo que as seleção de São Paulo foram as grandes campeãs da Copa Cultura Inglesa, faturando as taças do M18 masculino, M16 masculino e M18 feminino. Já o M16 feminino ficou com a seleção do Paraná.

Nas disputas festivas do masculino adulto e dos veteranos deu Cruzeirinho e Cruzeiro do Sul, respectivamente.

SPAC Lions 7s

Dias 08 e 09/12/2018

Local: SPAC – São Paulo, SP

Sábado Campo Futebol

08h00 – SP 17 X 07 MG – M18 Masculino

08h20 – RJ 05 X 15 SC – M18 Masculino

08h40 – RS 15 X 14 PR – M18 Masculino

09h00 – SP 49 X 00 MG – M16 Masculino

09h20 – RJ 32 X 00 SC – M16 Masculino

09h40 – RS 00 X 12 PR – M16 Masculino

10h00 – Bandssauros 14 x 12 Pelicanos Negros – Veteranos

10h25 – PR 14 X 00 SC – M18 Feminino

10h45 – RJ 14 X 07 RS – M18 Feminino

11h05 – PR 36 X 05 SC – M16 Feminino

11h25 – RJ 25 X 00 RS – M16 Feminino

11h45 – SP 28 X 05 SC – M18 Masculino

12h05 – MG 07 X 24 PR – M18 Masculino

12h25 – RJ 07 X 19 RS – M18 Masculino

12h45 – Jurassic Pira 00 x 38 Cruzeiro do Sul – Veteranos

13h10 – SP 45 X 00 SC – M16 Masculino

13h30 – MG 05 X 17 PR – M16 Masculino

13h50 – RJ 22 X 07 RS – M16 Masculino

14h10 – Pelicanos Negros 27 x 07 Rio Relíquias – Veteranos

14h35 – SP 21 X 00 SC – M18 Feminino

14h55 – PR 00 X 29 RJ – M18 Feminino

15h15 – SP 33 X 00 SC – M16 Feminino

15h35 – PR 15 X 07 RJ – M16 Feminino

15h55 – SP 17 X 05 PR – M18 Masculino

16h15 – SP 59 X 00 PR – M16 Masculino

16h35 – Decisão de 5º lugar – Jurassic Pira 00 x 19 Rio Relíquias – Veteranos

17h00 – Curitiba 10 x 05 Charrua – Feminino

17h20 – Leoas 07 x 00 Desterro – Feminino

17h40 – SC 07 X 40 RS – M18 Masculino

18h00 – SC 00 X 21 RS – M16 Masculino

18h20 – SP 31 X 00 RS – M18 Feminino

18h40 – SP 25 X 00 RS – M16 Feminino

Sábado Campo Rugby



08h00 – Niterói 35 x 00 USP – Feminino Adulto

08h20 – Melina 10 x 12 São José – Feminino Adulto

08h40 – Band Saracens 51 x 00 Guanabara – Feminino Adulto

09h00 – Delta 24 x 19 SPAC – Feminino Adulto

09h20 – Curitiba 34 x 00 Desterro – Feminino Adulto

09h40 – Charrua 19 x 05 Leoas – Feminino Adulto

10h00 – Jurassic Pira 07 x 27 SPAC Highlanders – Veteranos

10h25 – Cruzeirinho 55 x 00 Bulldog 123 – Masculino Adulto

10h45 – Golden Caps 28 x 05 Niterói – Masculino Adulto

11h05 – Pequi Melina 33 x 05 BHB – Masculino Adulto

11h25 – Leões 12 x 12 Jacareí – Masculino Adulto

11h45 – Pasteur 36 x 00 São Bento – Masculino Adulto

12h05 – Piratas 10 x 33 SPAC – Masculino Adulto

12h50 – Niterói 17 x 07 São José – Feminino Adulto

13h10 – Melina 34 x 00 USP – Feminino Adulto

13h30 – Band Saracens 12 x 10 SPAC – Feminino Adulto

13h50 – Delta 48 x 00 Guanabara – Feminino Adulto

14h10 – Curitiba 34 x 00 Leoas – Feminino Adulto

14h30 – Charrua 15 x 07 Desterro – Feminino Adulto

14h50 – Cruzeiro do Sul x SPAC Highlanders – Veteranos

15h15 – Cruzeirinho 29 x 00 Niterói – Masculino Adulto

15h35 – Golden Caps 31 x 00 Bulldog 123 – Masculino Adulto

15h55 – Pequi Melina 17 x 00 Jacareí – Masculino Adulto

16h15 – Leões x BHB – Masculino Adulto

16h35 – Pasteur 40 x 14 SPAC – Masculino Adulto

16h55 – Piratas 05 x 22 São Bento – Masculino Adulto

17h15 – Niterói 19 x 00 Melina – Feminino Adulto

17h35 – São José 42 x 00 USP – Feminino Adulto

17h55 – Band Saracens 38 x 00 Delta – Feminino Adulto

18h15 – SPAC 22 x 12 Guanabara – Feminino Adulto

18h35 – Final Veteranos – Cruzeiro do Sul 12 x 07 Bandessauros

19h00 – 3º lugar Veteranos – SPAC Highlanders 00 x 29 Pelicanos Negros

Domingo Campo Futebol

08h00 – SC 05 X 31 RJ – M18 Feminino

08h20 – SC 05 X 22 RJ – M16 Feminino

08h40 – SP 14 X 07 RS – M18 Masculino

09h00 – PR. 24 X 07 RJ – M18 Masculino

09h20 – SC 05 X 29 MG – M18 Masculino

09h40 – SP 36 X 00 RJ – M18 Feminino

10h00 – RS 10 X 00 PR – M18 Feminino

10h20 – SP 12 X 07 RJ – M16 Feminino

10h40 – RS 00 X 36 PR – M16 Feminino

11h00 – SP 39 X 00 RS – M16 Masculino

11h20 – PR 12 X 17 RJ – M16 Masculino

11h40 – SC 07 X 31 MG – M16 Masculino

12h00 – SP 45 X 00 PR – M18 Feminino

12h20 – RS 07 X 07 SC – M18 Feminino

12h40 – SP 05 X 07 PR – M16 Feminino

13h00 – RS 05 X 10 SC – M16 Feminino

13h20 – SP 33 X 00 RJ – M18 Masculino

13h40 – RS 22 X 05 MG – M18 Masculino

14h00 – PR 17 X 05 SC – M18 Masculino

14h20 – SP 42 X 05 RJ – M16 Masculino

14h40 – RS 07 X 21 MG – M16 Masculino

15h00 – PR 29 X 05 SC – M16 Masculino

15h20 – Disputa de 11º lugar – Bulldog 10 x 00 BHB – Masculino Adulto

15h40 – Disputa de 11º lugar – USP 31 x 00 Guanabara – Feminino Adulto

16h00 – Final Taça Bronze (disputa de 9º lugar) – Leoas 07 x 05 Desterro – Feminino Adulto

16h20 – Final Taça Bronze (disputa de 9º lugar) – São Bento 21 x 05 Piratas – Masculino Adulto

16h40 – MG 05 X 21 RJ – M18 Masculino

17h00 – MG 14 X 24 RJ – M16 Masculino

Domingo Campo Rugby

08h00 – Cruzeirinho 19 x 10 Golden Caps – Masculino Adulto

08h20 – Bulldog 00 x 19 Niterói – Masculino Adulto

08h40 – Pequi Melina 05 x 07 Leões – Masculino Adulto

09h00 – BHB 10 x 42 Jacareí – Masculino Adulto

09h20 – Pasteur 41 x 05 Piratas – Masculino Adulto

09h40 – São Bento 17 x 33 SPAC – Masculino Adulto

10h00 – Quartas – 1º x 8º – Band Saracens 29 x 10 SPAC – Feminino Adulto

10h20 – Quartas – 4º x 5º – São José 17 x 19 Delta – Feminino Adulto

10h40 – Quartas – 2º x 7º – Curitiba 26 x 00 Melina – Feminino Adulto

11h00 – Quartas – 3º x 6º – Niterói 19 x 07 Charrua – Feminino Adulto

11h20 – Semi Bronze – 9º x 12º – Leoas 20 x 00 USP – Feminino Adulto

11h40 – Semi Bronze – Desterro 24 x 07 Guanabara – 10º x 11º – Feminino Adulto

12h00 – Semi Bronze – 10º x 11º – Piratas 40 x 00 Bulldog – Masculino Adulto

12h20 – Semi Bronze – 9º x 12º – São Bento 28 x 20 BHB – Masculino Adulto

12h40 – Semi Prata – 5º x 8º – Niterói 05 x 07 Pequi Melina – Masculino Adulto

13h00 – Semi Prata – 6º x 7º – Jacareí 28 x 00 SPAC – Masculino Adulto

13h20 – Semi Ouro – 2º x 3º – Leões 19 x 24 Cruzeirinho – Masculino Adulto

13h40 – Semi Ouro – 1º x 4º – Pasteur 05 x 12 Golden Caps – Masculino Adulto

14h00 – Semi Prata – SPAC 12 x 10 São José – Feminino Adulto

14h20 – Semi Prata – Melina 10 x 22 Charrua – Feminino Adulto

14h40 – Semi Ouro – Band Saracens 22 x 17 Delta – Feminino Adulto

15h00 – Semi Ouro – Curitiba 12 x 17 Niterói – Feminino Adulto

15h20 – Decisão de 7º lugar – Niterói 12 x 24 SPAC – Masculino Adulto

15h40 – Final Prata (decisão de 5º lugar) – Pequi Melina 14 x 26 Jacareí – Masculino Adulto

16h00 – Disputa de 7º lugar – São José 14 x 05 Melina – Feminino Adulto

16h20 – Final Prata (disputa de 5º lugar) – SPAC 31 x 07 Charrua – Feminino Adulto

16h40 – Decisão de 3º lugar – Leões 26 x 10 Pasteur – Masculino Adulto

17h00 – Disputa de 3º lugar – Delta 17 x 12 Curitiba – Feminino Adulto

17h20 – Final Ouro – Cruzeirinho 24 x 19 Golden Caps – Masculino Adulto

17h40 – FINAL Ouro – Band Saracens 07 x 12 Niterói – Feminino Adulto

Copa Cultura Inglesa

M18 Masculino: 1 SP, 2 RS, 3 PR

M16 Masculino: 1 SP, 2 RJ, 3 PR

M18 Feminino: 1 SP, 2 RJ, 3 RS

M16 Feminino: 1 PR, 2 SP, 3 RJ

Super Sevens

Geral

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 103 22 7 22 15 22 22 Band Saracens São Paulo (SP) 98 7 22 19 19 19 19 Curitiba Curitiba (PR) 86 15 13 17 22 17 15 São José São José dos Campos (SP) 77 19 17 15 17 9 9 Delta Teresina (PI) 67 9 15 9 13 13 17 Melina Cuiabá (MT) 60 13 19 10 10 8 Charrua Porto Alegre (RS) 53 10 8 10 15 10 SPAC São Paulo (SP) 52 8 10 13 8 13 Desterro Florianópolis (SC) 48 17 9 7 9 6 6 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 36 6 6 8 8 7 7 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 18 5 6 3 4 USP São Paulo (SP) 18 5 2 4 2 5 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 9 3 5 1 Goianos Goiânia (GO) 9 4 5 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 0 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 4 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt;



O pior resultado de cada equipe será descartado;

Torneio Juvenil do Semiárido Baiano

Dia 08/12/2018 a partir das 11h00 – Masculino: Adustina, Caxias e Sergipe / Feminino: Adustina e Caxias

Local: Adustina, BA

Sevenzeira na Roça

Dia 08/12/2018 a partir das 09h00 – participantes: Pinda, Taubaté Legend, Gordelas Beach, Caçapava, Guarulhos, Jambeira, VDS e Taubaté

Local: Estádio Municipal – Caçapava, SP

Acre Sevens

Dia 08/12/2018 a partir das 16h00

Local: Parque Tucumã – Rio Branco, AC

Amistoso Solidário do Pará

Dia 08/12/2018 – Acemira, Cabanos e Japuaçu

Local: Escola Superior de Educação Física – Belém, PA