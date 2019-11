O sábado do rugby brasileiro de clubes foi de de decisões. O Super 13 – o Campeonato Brasileiro – definiu seu segundo finalista: a Poli bateu o Farrapos por duros 18 x 14 e se garantiu na grande decisão contra o São José.

Enquanto isso, o Ribeirão Preto, vice campeão do Paulista C, derrotou em São Paulo o penúltimo colocado do Paulista C, o São Bento, por 25 x 19, e garantiu sua promoção à segunda divisão estadual.

Já o dia do Paulista M16 foi de final e festa em Jacareí, com os dois times do clube duelando na final e com o time vermelho ficando com a taça: 33 x 17.

Na USP, o sábado foi ainda de final da Copa USP de XV e o time da Faculdade de Direito, a San Fran, se sagrou campeão, fazendo 31 x 10 sobre os Demônios de Maxwell, a equipe baseada na Faculdade de Física.

Em Santa Catarina, a Copa Norte/SC (com jogos em 12-a-side) teve sua decisão de título, com SJB, de São João Batista, celebrando o título ao vencer o Buchaville por 22 x 12.

No Rio de Janeiro, o sábado foi de decisão do sevens da Liga Universitária, com a Rural (UFRRJ) se sagrando campeã masculina da etapa, mas com a UFF ficando com o título geral. Já a UFRJ levou o título feminino.

Por fim, em São José dos Campos, o fim de semana foi ainda de Super Sevens Feminino 2ª divisão, que terá suas finais no domingo.

Super 13 – Campeonato Brasileiro – Semifinal

Dia 09/11/2019 às 16h30 – Poli 18 x 14 Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Estádio Nicolau Alayon – São Paulo, SP

Super Sevens – 2ª divisão – 2ª etapa

Dias 09 e 10/11/2019

Grupo A: SPAC, Goianos, USP e Jacareí

Grupo B: Leoas, Rio, URA e Pasteur

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Sábado

Grupo A:

SPAC 12 x 19 Jacarei

Goianos 22 x 14 USP

SPAC 19 x 15 USP

Goianos 10 x 24 Jacareí

SPAC 24 x 5 Goianos

USP 12 x 15 Jacareí

Grupo B:

Leoas 36 x 00 Pasteur

Rio 26 x 00 URA

Leoas 19 x 12 URA

Rio 26 x 0 Pasteur

Leoas 00 x 24 Rio

URA 07 x 25 Pasteur

Domingo

09h00 – Jacareí x URA – Quartas de final

09h20 – Rio x USP – Quartas de final

09h40 – SPAC x Pasteur – Quartas de final

10h00 – Leoas x Goianos – Quartas de final

10h40 – Semifinal de 5º lugar

11h00 – Semifinal de 5º lugar

11h20 – Semifinal

11h40 – Semifinal

12h20 – Decisão de 7º lugar

12h40 – Decisão de 5º lugar

13h00 – Decisão de 3º lugar

13h20 – FINAL

Campeonato Paulista – Repescagem Série B/C

Dia 09/11/2019 às 15h00 – São Bento 19 x 25 Ribeirão

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M16 – FINAL



Dia 09/11/2019 às 10h30 – Jacareí Preto 17 x 33 Jacareí Vermelho

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista Universitário – FINAL



Dia 10/11/2019 às 13h00 – UNIP x Direito Mackenzie

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Copa USP – FINAL

Dia 09/11/2019 às 11h00 – Demônios de Maxwell 10 x 31 San Fran

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Norte/SC

Dia 09/11/2019 às 15h00 – SJB 22 x 12 Buchaville

Local: Estádio Municipal Valério Gomes Neto – São João Batista, SC

Liga Universitária do Rio de Janeiro – 3ª etapa

Dia 09/11/2019

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

09h00 – UFRJ 07 x 15 UFF – Masculino

09h25 – Rural 19 x 12 UERJ – Masculino

09h50 – UFRJ 05 x 05 UERJ – Feminino

10h35 – UFF 25 x 00 UERJ – Masculino

11h00 – UFRJ 14 x 15 Rural – Masculino

11h25 – UERJ 00 x 25 UFRJ – Feminino

12h10 – UFF 10 x 17 Rural – Masculino

12h35 – UERJ 05 x 07 UFRJ – Masculino

Masculino: 1 Rural, 2 UFF, 3 UFRJ, 4 UERJ

Feminino: 1 UFRJ, 2 UERJ

Sevens INSPER

Dia 10/11/2019

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP