Fim de semana do melhor do rugby feminino e de decisões no XV masculino.

Em Niterói, o sábado foi de largada para a 3ª etapa do Super Sevens, com Band Saracens e Curitiba despontando com 3 vitórias nos grupos A e B, enquanto o Delta ficou em primeiro no Grupo C após empate no último jogo com o São José. A decepção acabou sendo o Desterro, que não passou para as quartas.

No XV, destaque para a final do Paulista C, com o Lechuza levantando o caneco com vitória sobre o Jaguars em jogo emocionante por 27 x 24.

Já no Mato Grosso o Cuiabá largou na frente na final do Pequi Nations, a Copa Brasil Central, vencendo o Rugby Sem Fronteiras por 36 x 17. O jogo de volta será no Distrito Federal.

Na Bahia, Salvador foi o placo do estadual de sevens, com o CR Bahia vencendo entre as mulheres no adulto e o Porto Seguro conquistando o título masculino. Nos juvenis, deu Caxias no feminino e no masculino.

Super Sevens – 3ª etapa

Dia 20 e 21/10/2018

Local: CEFAD – Niterói, RJ

Sábado, dia 20 de outubro

09h00 – Band Saracens 41 x 00 USP

09h20 – SPAC 20 x 00 Desterro

09h40 – Melina 35 x 00 Rio

10h00 – Curitiba 14 x 05 Niterói

10h20 – São José 32 x 00 Guanabara

10h40 – Delta 27 x 07 Leoas

11h20 – Band Saracens 34 x 00 Desterro

11h40 – SPAC 34 x 00 USP

12h00 – Melina 12 x 22 Niterói

12h20 – Curitiba 52 x 05 Rio

12h40 – São José 17 x 07 Leoas

13h00 – Delta 36 x 10 Guanabara

13h40 – Band Saracens 14 x 12 SPAC

14h00 – Desterro 22 x 07 USP

14h20 – Melina 05 x 21 Curitiba

14h40 – Niterói 30 x 00 Rio

15h00 – São José 12 x 12 Delta

15h20 – Leoas 24 x 10 Guanabara

Classificação:

Grupo A: 1 Band Saracens, 2 SPAC, 3 Desterro, 4 USP

Grupo B: 1 Curitiba, 2 Niterói, 3 Melina, 4 Rio Rugby

Grupo C: 1 Delta, 2 São José, 3 Leoas, 4 Guanabara



Domingo, dia 21 de outubro

09h20 – Quartas de final – Band Saracens x Leoas

09h40 – Quartas de final – São José x SPAC

10h00 – Quartas de final – Curitiba x Melina

10h20 – Quartas de final – Delta x Niterói

10h40 – Semifinal Bronze – Desterro x Rio

11h00 – Semifinal Bronze – USP x Guanabara

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Prata

12h30 – Semifinal Ouro

12h50 – Semifinal Ouro

13h40 – Disputa de 11º lugar

14h00 – Final Bronze – Disputa de 9º lugar

14h20 – Disputa de 7º lugar

14h40 – Final Prata – Disputa de 5º lugar

15h00 – Disputa de 3º lugar

15h20 – FINAL OURO

Copa Brasil Central – Pequi Nations – Jogo de ida da Final



Dia 20/10/2018 às 16h00 – Cuiabá 36 x 17 Rugby Sem Fronteiras

Local: Complexo Esportivo Dom Aquino – Cuiabá, MT

Campeonato Paulista C – FINAL

Dia 20/10/2018 às 14h – Lechuza 27 X 24 Jaguars

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Jefferson Sant’anna

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Estádio do Estrada FC – Sorocaba, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 21/10/2018 às 14h30 – Medicina X Guarulhos

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Bárbara Martins

4º árbitro: a definir

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 13

Dia 21/10/2018 às 11h – UNIP X UFABC

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’anna e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 13h – PUC X Direito Mack

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X Mauá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha:Rafael Nichioka e Jefferson Sant’anna

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa USP

Dia 20/10/2018 às 12h00 – San Fran 34 x 29 Farmácia

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 21/10/2018 às 10h00 – Poli Desenvolvimento x FFLCH

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Liga Aberta Juvenil – 10s – Etapa Final

Dia 21/10/2018

09h00- Piratas x Piracicaba/São Roque

09h30- Halley x Lechuza

10h00- Halley x Piratas

10h30- Lechuza x Piracicaba/São Roque

11h00- Lechuza x Piratas

11h30- Halley x Piracicaba/São Roque

12h00- FINAL

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Campeonato Baiano de Sevens

Dia 21/10/2018 – Masculino Adulto: Galícia, Porto Seguro, Arapiraca (AL) e Sergipe (SE) / Masculino Juvenil: Sergipe (SE), Caxias e Adustina / Feminino Adulto: Porto Seguro e Bahia / Feminino Juvenil: Caxias e Adustina

Local: Estádio de Pituaçu – Salvador, BA

Masculino adulto: Porto Seguro

Feminino adulto: CR Bahia

Masculino juvenil: Caxias

Feminino juvenil: Caxias

Copa RS – 3ª etapa

Dia 21/10/2018 – Brummers, Guaíba, Universitário Santa Maria, Farrapos Desenvolvimento e Serra Gaúcha Desenvolvimento

Local: Complexo Desportivo de Dois Irmãos

Circuito Fluminense Masculino de Desenvolvimento – 8ª etapa

Dia 21/10/2018 – Grupo A: Itaipuaçu, Guanabara Desenvolvimento e Grêmio Náutico Maricá / Grupo B: Volta Redonda, Rural e Ita / Grupo C: Niterói Desenvolvimento, Rio Rugby Desenvolvimento e Itaguaí Desenvolvimento

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

09h00 – Itaipuaçu x Guanabara Desenvolvimento

09h22 – Volta Redonda x Rural

09h44 – Niterói Desenvolvimento x Itaguaí Desenvolvimento

10h06 – Maricá x Guanabara Desenvolvimento

10h28 – Ita x Rural

10h50 – Rio Rugby Desenvolvimento x Itaguaí Desenvolvimento

11h12 – Itaipuaçu x Maricá

11h34 – Volta Redonda x Ita

11h56 – Niterói Desenvolvimento x Rio Rugby Desenvolvimento

12h40 – Taça Bronze

13h02 – Taça Prata

13h24 – Taça Ouro

13h46 – Taça Bronze

14h08 – Taça Prata

14h30 – Taça Ouro

14h52 – Taça Bronze

15h14 – Taça Prata

15h36 – Taça Ouro

Rio Claro Sevens

Dia 20/10/2018 – Masculino, RURC, São Carlos, São Bento, Locomotiva, Bauru e Interior VII / Feminino: RURC, Wallys, Piracicaba e Aliança.

Local: UNESP – Rio Claro, SP

Amistoso

Dia 20/10/2018 – Wallys 24 x 00 Jequitibá

Local: Jundiaí, SP