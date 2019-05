O rugby de clubes esteve com tudo Brasil afora nesse fim de semana. Em Recife, a CBDU organizou os Jogos Brasileiros Universitários de Rugby Sevens e o título foi paulista, com a UNIP faturando o segundo título seguido ao vencer a UFG (campeã de 2017) na grande final (masculina) por 19 x 00.

Enquanto isso, no XV, olhos para a última rodada do Paulista Série A, que teve o São José confirmando o primeiro lugar geral ao derrotar o rebaixado Templários por 93 x 05. O Sanja pegará na semifinal o Jacareí, que venceu com brio o SPAC por 42 x 08. Já o Tonados foi condenado ao penúltimo lugar ao perder para a Poli por 55 x 07 e terá que enfrentar repescagem contra o rebaixamento diante do vice campeão do Paulista B (a definir). A Poli encarará o Pasteur na semi.

No Rio de Janeiro, o Guanabara triunfou bem no Clássico Carioca, 42 x 12, ao passo que o Carioca perdeu na sequência para o Itaipuaçu por 63 x 00.

Em Santa Catarina, o Desterro e o Joaca carimbaram classificação para a grande final ao vencerem SJB e BC por acachapantes 125 x 00 e 91 x 00, respectivamente.

- Continua depois da publicidade -

Já no Rio Grande do Sul o sábado foi de semifinais da 2ª divisão, com URTC e Centauros assegurando suas vagas na decisão. 40 x 00 e 65 x 00 sobre Guasca e Antiqua, respectivamente.

Em São José dos Campos, para a Seleção Brasileira M20 seguiu sua preparação para o Mundial B e superou o time adulto do Pé Vermelho (vice campeão do Paraná) por 66 x 07.

A ainda rolou um grande amistoso de XV feminino paulistano com o Band Saracens provando estar na frente na categoria com um 53 x 00 sobre o combinado SPAC/Pasteur/Leoas.

Jogos Universitários Brasileiros – JUBs (CBDU)



Dias 24 e 25/05/2019 – Seven-a-side

Feminino – UFC (CE) x Caimans (Combinado Nordestino)

Masculino – Grupo A: UNIP (SP), UFT (TO) e UNIFAP (AP) / Grupo B: Uninassau (PE), UFG (GO) e UFC (CE)

Local: Centro de Esporte, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont – Recife, PE

Sexta

10h00 – UFT 33 X 00 UNIFAP

10h20 – Uninassau 15 X 12 UFC

11h20 – UNIP 68 X 00 UNIFAP

11h40 – UFG 07 X 07 Uninassau

12h40 – UNIP 52 X 00 UFT

13h20 – UFG 33 X 07 UFC

Sábado

09h00 – Semiifinal – UNIP 40 x 00 Uninassau

09h20 – Semiifinal – UFG 24 x 00 UFT

09h40 – 5º lugar – UFC 56 x 22 UNIFAP

10h40 – 3º lugar – Uninassau 14 x 12 UFT

11h00 – FINAL – UNIP 19 x 00 UFG

Feminino – UFC 14 x 43 Caimans

Campeonato Paulista Série A – 7ª rodada

Dia 25/05/2019 às 11h00 – SPAC 08 x 42 Jacareí

Árbitro – Murilo Bragotto

Auxiliares – Guilhaume Riberá, Renata Martines; Beatriz Bernardo Ijano

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – São José 93 x 05 Templários

Árbitro – Natasha Olsen

Auxiliares – Roger Santesso, Raíssa Alexia; Cíntia Saccomanno

Local: Vale do Sol – São José dos Campos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Poli 55 x 07 Tornados

Árbitro – Renato Scalércio

Auxiliares – Giancarlo Bristot, Fernando Zemann; Hebert Ferreira

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP São José São José dos Campos 33 7 7 0 0 5 0 460 70 390 Poli São Paulo 31 7 6 0 1 6 1 427 40 387 Pasteur São Paulo 21 6 4 0 2 4 1 280 91 189 Jacareí Jacareí 21 7 4 0 3 4 1 280 103 177 Band Saracens São Paulo 11 6 2 0 4 2 1 107 383 -276 SPAC São Paulo 10 7 2 0 5 2 0 95 304 -209 Tornados Indaiatuba 10 7 2 0 5 2 0 163 283 -120 Templários São Bernardo do Campo 0 7 0 0 7 0 0 35 570 -535

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – 8ª semana



Dia 25/05/2019 às 15h00 – São Carlos 21 x 05 São Bento

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h30 – Piratas 58 x 27 Jaguars

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 151 53 98 São Carlos São Carlos 17 4 4 0 0 1 0 94 24 70 Rio Branco São Paulo 15 4 3 0 1 2 1 104 66 38 ABC Santo André 15 4 3 0 1 3 0 130 125 5 Piratas Americana 10 4 2 0 2 2 0 113 99 14 Lechuza Sorocaba/Votorantim 6 3 1 0 2 2 0 84 103 -19 Urutu São Paulo 6 4 1 0 3 1 1 90 113 -23 São Bento São Paulo 5 3 1 0 2 1 0 78 112 -34 Tucanos São João da Boa Vista 4 4 0 0 4 1 3 79 113 -34 Jaguars Jaguariúna 3 4 0 0 4 1 2 82 194 -112

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto

Campeonato Paulista D – 3ª semana



Dia 25/05/2019 às 15h00 – Piracicaba 28 x 24 Leões de Paraisópolis

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 26/05/2019 às 12h00 – URA x Mastodontes

Local: Parque Ecológico – Barueri, SP

Dia 26/05/2019 às 15h30 – Pinda x Ilhabela

Local: Centro João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – 2ª semana



Dia 25/05/2019 às 13h30 – SPAC B 26 x 24 Jacareí B

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 7 2 1 0 1 2 1 51 26 25 SPAC Desenvolvimento São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 26 24 2 Taubaté Taubaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poli Desenvolvimento São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 0 27 -27

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto

Campeonato Paulista Universitário – 3ª semana



Dia 26/05/2019 às 14h00 – Medicina x Direito Mackenzie

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 26/05/2019 às 16h00 – UFABC x Mauá

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Copa USP – 2ª semana

Dia 25/05/2019 às 14h00 – Poli Desenvolvimento 35 x 00 FEA Universitário

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Equipe P J V E D 4+ 7- PP PC SP Rugby XI - Direito San Fran 5 1 1 0 0 1 0 55 5 50 Poli Desenvolvimento 5 1 1 0 0 1 0 35 0 35 Demônios de Maxwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEA Universitário 0 1 0 0 1 0 0 0 35 -35 FFLCH 0 1 0 0 1 0 0 5 55 -50

Circuito Paulista Juvenil de XV

Dia 26/05/2019 a partir das 09h00

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

M20 – São José x Jacareí

M16 – Jacareí x Cougars

M16 – SPAC x Jacareí B

M16 – São José x Ilhabela

M20 – Pasteur x Jacareí

M16 – Pasteur x Cougars

M16 – SPAC x Ilhabela

M16 – São José x Jacareí B

M20 – São José x Pasteur

M16 – Ilhabela x Jacareí B

M16 – SPAC x São José

M16 – Jacareí x Pasteur

M16 – 3º A x 3º B

M16 – 2º A x 2º B

M16 – 1º A x 1º B

CISISP – Circuito Paulista Feminino do Interior – 3ª etapa

Dia 26/05/2019 – Grupo 1: Lenks, Mogi, Hydra Rio Preto e RURC Rio Claro / Grupo 2: Wallys, Locomotiva Araraquara, Garra São Carlos e Tucanas

Local: Araraquara, SP

09h00 – Locomotiva x Garra

09h20 – Wallys x Tucanas

09h40 – Lenks x RURC

10h00 – Mogi x Hydra

10h20 – Wallys x Garra

10h40 – Locomotiva x Tucanas

11h00 – Lenks x Hydra

11h20 – Mogi x RURC

11h40 – Wallys x Locomotiva

12h00 – Garra x Tucanas

12h20 – Lenks x Mogi

12h40 – Hydra x RURC

13h40 – Disputa de 7º lugar

14h00 – Disputa de 5º lugar

14h20 – Disputa de 3º lugar

14h40 – FINAL

Campeonato Fluminense – 4ª rodada



Dia 25/05/2019 às 14h00 – Rio 12 x 42 Guanabara

Árbitro: Marcel Santos

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 25/05/2019 às 15h30 – Carioca 00 x 63 Itaipuaçu

Árbitro: Giuli Ana Lara⁩

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 26/05/2019 às 15h00 – Itaguaí x Niterói

Árbitro: Eduardo Tavares

Local: Campo Piranema – Seropédica, RJ

Campeonato Mineiro – 8ª semana



Dia 26/05/2019 às 10h30 – Alfenas x Tucanos

Local: Complexo Esportivo Vila Formosa. Rua Feliciano Libanio Silveira, Jardim Aeroporto II – Alfenas, MG

Campeonato Catarinense – 3ª rodada

Dia 26/05/2019 às 13h30 – Desterro 125 x 00 SJB

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 26/05/2019 às 15h40 – Joaca 91 x 00 BC

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 10 3 2 0 0 2 0 286 30 256 Joaca

Florianópolis 6 3 1 0 1 2 0 183 36 147 SJB

São João Batista 5 3 1 0 1 1 0 38 200 -162 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 3 0 0 2 0 0 13 254 -241

Campeonato Gaúcho 2ª divisão – Semifinais

Dia 25/05/2019 às 15h00 – URTC 40 x 00 Guasca

Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Centauros 65 x 00 Antiqua/UFPel

Local: Campo do Parque Princesa do Vale – R. Júlio de Castilhos – Estrela, RS

Liga do Sudoeste Baiano

Dia 25/05/2019

Local: Vitória da Conquista, BA

Amistosos

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Band Saracens 53 x 00 SPAC/Leoas/Pasteur – XV Feminino

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Brasil M20 66 x 07 Pé Vermelho

Local: CT Brasil Rugby – São José dos Campos, SP