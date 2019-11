O Arlequines Rugby Club, de Rivera, cidade uruguaia na fronteira com o Brasil (conurbada com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul), vem organizando nos últimos anos um popular torneio de sevens que reúne clubes uruguaios do interior, argentinos e brasileiros (gaúchos e catarinenses), com gaúchos e catarinenses se engajando na competição.

A competição rolará nesse sábado, no estádio da cidade (famoso por ter sido palco em 1995 da Copa América de Futebol), e quem é o atual campeão é o Farrapos, de Bento Gonçalves. Neste ano, haverá pela primeira vez competição feminina.

Seven Internacional de Rivera

Dia 30/11/2019 – Feminino: MVCC (Uruguai), San Diego (RS), Velho Oeste (SC) e Antiqua (RS)

Masculino – Grupo A: Arlequines (Uruguai), Guasca (RS) e Antiqua (RS) / Grupo B: Tortugas (Argentina), San Javier (Uruguai) e URTC (RS) / Grupo C: Farrapos (RS), Jubilar (Uruguai) e Bufalos (Uruguai) / Grupo D: Ranitas (Argentina), Velho Oeste (SC) e San Diego (RS);

Local: Estádio Atilio Paiva Olivera – Rivera, Uruguai

13h00 – Arlequines x Antiqua

13h20 – Tortugas x URTC

13h40 – Farrapos x Bufalos

14h00 – Velho Oeste x San Diego

14h20 – MVCC x Antiqua – Feminino

14h40 – Guasca x Antiqua

15h00 – San Javier x URTC

15h20 – Jubilar x Bufalos

15h40 – San Diego x Velho Oeste – Feminino

16h00 – Ranitas x San Diego

16h20 – Arlequines x Guasca

16h40 – Tortugas x San Javier

17h00 – MVCC x San Diego – Feminino

17h20 – Farrapos x Jubilar

17h40 – Ranitas x Velho Oeste

18h00 – Antiqua x Velho Oeste – Feminino

18h20 – 3A X 3D – Semi Bronze

18h40 – 3B X 3C – Semi Bronze

19h00 – 2A X 2D – Semi Prata

19h20 – 2B X 2C – Semi Prata

19h40 – 1A X 1D – Semi Ouro

20h00 – 1B X 1C – Semi Ouro

20h20 – San Diego x Antiqua – Feminino

20h40 – Final Bronze

21h00 – Final Prata

21h20 – MVCC x Velho Oeste

21h40 – Final Ouro