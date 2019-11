Prometendo ser um novo padrão de jogos virtuais de rugby, querendo superar o Rugby 08 e o Rugby Challenge 2011, a Big Ben Interactive remodelou o jogo baseado no feedback da comunidade de jogadores para trazer uma experiência mais imersiva e trazer um caráter maior de simulação, com manejamento tático das equipes e maior variedade de tomada de decisão.

O jogo contém 69 licenças oficiais de clubes, além de 4 ligas como o Top 14, PRO 14 e a Premiership. As ausências mais sentidas certamente serão os times e seleções da SANZAAR – que possuem a licença no Rugby Challenge – que deverão ser apresentados com uniformes e jogadores com nomes genéricos.

Na compra de pré-lançamento, o acesso a versão beta estará disponível antes do lançamento oficial.

Rugby 2020 será lançado no dia 23 de janeiro de 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC.