A ação do rugby de seleções nacionais será alucinante nesse fim de semana que está chegando. Além do Six Nations, terá início o Rugby Europe Championship, chamado informalmente de “Six Nations B”.

Favoritismo

A competição reúne as melhores seleções europeias masculinas que não disputam o Six Nations. A Geórgia vem dominando a competição e segue como ampla favorita ao título. Os georgianos foram campeões em todos os anos desde 2011, exceto em 2017, quando a Romênia ergueu a taça.

- Continua depois da publicidade -

Historicamente, a Romênia é a grande rival da Geórgia e principal potência do torneio, mas os romenos declinaram recentemente. Rússia, que jogou a Copa do Mundo de 2019, e Espanha equilibraram as disputas com os romenos e a briga pelo 2o lugar está mais intensa do que nunca, com notável igualdade entre os três países, que aspiram ainda a fazerem frente aos georgianos.

Na parte de baixo, Portugal e Bélgica estão mais focados na permanência na competição. Portugal acaba de ser campeão do Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) e rebaixar a Alemanha. O rugby português vem despontando na categoria juvenil e está acima de romenos, russos e espanhóis na base, o que oferece esperanças aos Lobos de que poderão sonhar em fazerem frente aos demais países. Portugal inclusive ousou neste ano e os Lobos farão um jogo em Paris, na casa do Stade Français, contra a Geórgia, para prestigiar a comunidade de lusodescendentes francesa.

Apelidos!

A tradição dos apelidos é forte no rugby mundial e na Europa não é diferente. Confira os apelidos dos times do Rugby Europe Championship:

Geórgia = Lelos (nome de jogo tradicional georgiano semelhante ao rugby);

Rússia = Medvedi (Ursos);

Romênia = Stejarii (Carvalhos);

Espanha = Leones (Leões);

Portugal = Lobos;

Bélgica = Zwarte Duivels / Diables Noirs (Diabos Negros);

Formato

6 seleções que se enfrentam em turno único, com 5 jogos ao todo. A primeira colocada será declarada campeã. Não existe promoção ao Six Nations principal;

A última colocada terá que disputar uma Repescagem de permanência contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

Pontuação na classificação funciona assim: Vitória – 4 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota por até 7 pontos de diferença = 1 ponto; Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos; Marcar 4 ou mais tries no mesmo jogo = 1 ponto extra; Atingir o Grand Slam = 3 pontos extras;



Tabela

Dia 01/02 – Rússia x Espanha, em Sochi

Dia 01/02 – Portugal x Bélgica, em Lisboa

Dia 01/02 – Geórgia x Romênia, em Tbilisi

Dia 08/02 – Bélgica x Rússia, em Bruxelas

Dia 08/02 – Portugal x Romênia, em Lisboa

Dia 09/02 – Espanha x Geórgia, em Madri

Dia 22/02 – Romênia x Espanha, em Botoşani

Dia 22/02 – Geórgia x Bélgica, em Kutaisi

Dia 22/02 – Rússia x Portugal, em Kaliningrad

Dia 07/03 – Bélgica x Espanha, em Bruxelas

Dia 07/03 – Rússia x Romênia, em Krasnodar

Dia 07/03 – Portugal x Geórgia, em Paris (França)

Dia 14/03 – Romênia x Bélgica, em Botoşani

Dia 14/03 – Geórgia x Rússia, em Tbilisi

Dia 15/03 – Espanha x Portugal, em Madri

Histórico

País Títulos Rugby Europe Anos Títulos FIRA* Geórgia 11 2001, 2007-08, 2008-09, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 - Romênia 5 2000, 2001-02, 2005-06, 2010 e 2017 5 Portugal 1 2003-04 0 França - - 25 Itália - - 1

*Até os anos 90 a competição era chamada de Troféu da FIRA e contava também com França, Itália, Marrocos e Tunísia, hoje ausentes. A partir de 2000 o Troféu da FIRA se tornou a competição europeia atual.