A Rugby Europe (a federação europeia de rugby) suspendeu todas as suas competições até pelo menos o dia 15 de abril.

Com isso, jogos decisivos como Romênia contra Bélgica (que decidirá o último colocado do Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”) e Suíça versus Holanda (crucial na luta pelo título do Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”), assim como as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 (de XV feminino) e o Europeu M20 (que vale classificação do World Rugby U20 Trophy) não têm mais datas para serem realizadas e serão reagendadas quando possível.

Rugby Europe Championship

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 19 Portugal 4 9 Espanha 4 9 Rússia 4 8 Bélgica 4 7 Romênia 4 5

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;





Rugby Europe Trophy

Seleção Jogos Pontos Países Baixos (Holanda) 4 19 Suíça 3 10 Ucrânia 2 5 Polônia 3 5 Alemanha 3 4 Lituânia 3 0

- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Women’s Championship – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021