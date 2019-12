A Confederação Brasileira de Rugby League anunciou suas listas de atletas para o camp das seleções brasileiras masculina e feminina que ocorrerá em abril de 2020. A entidade se preocupou em lançar as listas com antecedência para os jogadores reservarem seus calendários para as atividades.

O australiano Paul Grundy é o head coach das duas seleções, tendo como treinador específico do time masculino o samoano Manu Faalalo e do feminino o inglês (ex Tupis) Matt Gardner.

Entre as novidades da equipe feminina – que vai se preparar para jogar a Copa do Mundo da modalidade em 2021 – estão Edna Santini, de muita história pelas Yaras, e Larissa Lima, que acaba de ser campeã neozelandesa de sevens pelo Counties Manukau. Foi também chamada a jovem Kaitlyn Howison, que atua no time M17 do Penrith Panthers (clube da NRL australiana).

Entre os homens, Alexandre Alves, o Texugo, de história recente com os Tupis, está no grupo, assim como os irmãos Domingues, de Curitiba. O grupo ainda contará com Hector Hilberto e Dylan Nunes, que jogam League na Austrália, e Jorge Cabral, que joga a modalidade na Inglaterra.

Foram chamados 37 jogadores e 43 jogadoras.

Masculino

1) Gabriel Saraiva – Bandeirantes Devils (SP)

2) Bruno Gil – Bandeirantes Devils (SP)

3) Gudemberg Cerqueira – Bandeirantes Devils (SP)

4) Leandro Caetano – Bandeirantes Devils (SP)

5) Liam Piacente – Bandeirantes Devils (SP)

6) Bruno Morales – Piratas (SP)

7) Douglas Parazi – Piratas (SP)

8) Fábio Lopes – Piratas (SP)

9) Rafael Leal – Urutau (PR)

10) Murillo Manzutti – Urutau (PR)

11) Robson Santos – Urutau (PR)

12) Rodrigo Santos – Urutau (PR)

13) Luiz Henrique Schecheli – Urutau (PR)

14) Gabriel Domingues – Urutau (PR)

15) Lucas Domingues – Urutau (PR)

16) Victor Daniel Domingues – Urutau (PR)

17) Thomas Erzinger – Urutau (PR)

18) Thales Fuckner – Urutau (PR)

19) Felipe Urban – Urutau (PR)

20) Felipe Dittz – Rio Warriors (RJ)

21) Diller Nogueira – Rio Warriors (RJ)

22) Marcos Matiolli – Rio Warriors (RJ)

23) Marcos Paixão – Rio Warriors (RJ)

24) Lucas Viñas – Maringá Hawks (PR)

25) Fernando Mazon – Maringá Hawks (PR)

26) Gregory Somenzari – Maringá Hawks (PR)

27) Felipe Bicudo – Maringá Hawks (PR)

28) Enrico Negretti – Maringá Hawks (PR)

29) Lucas Loureiro – Maringá Hawks (PR)

30) Zach Grundy – São Lourenço (MG)

31) Brendon Simon – São Lourenço (MG)

32) Braian Vito – São Lourenço (MG)

33) Fred Costa – Paraná XIII (PR)

34) Jorge Cabral – All Golds (Inglaterra/Rugby League)

35) Hector Hilberto – Oakey Bears (Austrália/Rugby League)

36) Dylan Nunes – Mounties (Austrália/Rugby League)

37) Alexandre Alves – Warringah (Austrália/Rugby Union) e (Austrália/Rugby League)

Feminino

1) Karina Araújo – Vitória (ES)

2) Cíntia Corona – (ES)

3) Marcela Delboni – Vitória (ES)

4) Lorena Candido – Vitória (ES)

5) Mariana Eiras – Vitória (ES)

6) Mariana Silva – Joinville (SC)

7) Mariza Silva – Joinville (SC)

8) Eduarda Silveira – Joinville (SC)

9) Talita Amancio – Joinville (SC)

10) Karolina Ribeiro – Leoas de Paraisópolis (SP)

11) Eduarda Faria – Leoas de Paraisópolis (SP)

12) Lara Cunha – Leoas de Paraisópolis (SP)

13) Lilian Oliveira – Piratas (SP)

14) Larissa Lucena – Piratas (SP)

15) Amanda Barbosa – Piratas (SP)

16) Camila Faccio – Desterro (SC)

17) Maria Graf – Desterro (SC)

18) Margrith Klauberg – Maringá Hawks (PR)

19) Giovanna Moura – Maringá Hawks (PR)

20) Ketlen Oliveira – São Lourenço (MG)

21) Kathelen Ferreira – São Lourenço (MG)

22) Vanessa Bernardo – Urutau (PR)

23) Noemi Furquim – Urutau (PR)

24) Niesi Santos – Taubaté (SP)

25) Monica Matusita – Taubaté (SP)

26) Sarah Silva – BH (MG)

27) Jéssica Maciel – BH (MG)

28) Paula Souza – Guarulhos (SP)

29) Adriana Felix – Guarulhos (SP)

30) Eduarda Azevedo – Charrua (RS)

31) Marcia Shimada – Tatuapé (SP)

32) Brena Prioste – Curitiba (PR)

33) Milena Marcello – Cougars (SP)

34) Shaina Sampaio – Niterói (RJ)

35) Letícia Medeiros – Jacareí (SP)

36) Valéria Pilat – Sem Clube

37) Sacha Conti – Tatuapé (SP)

38) Carolina Palazzini – Bandeirantes Devils (SP)

39) Larissa Francini Besson – Armada (SP)

40) Letícia Nicolau dos Santos – Volta Redonda (RJ)

41) Edna Santini – São José (SP)

42) Kaitlyn Howison – Penrith Panthers M17 (Austrália/Rugby League)

43) Larissa Lima e Silva – Counties Manukau (Nova Zelândia/Rugby Union)