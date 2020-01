Nesse dia 30 de janeiro será dado o pontapé inicial para a edição 2020 da Super League, o Campeonato Inglês de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. Ou melhor, o Campeonato do Hemisfério Norte. Isto porque a competição está mais internacional que nunca, contando com uma equipe do Canadá (o Toronto Wolfpack) e uma equipe da França (o Catalans Dragons), além de 10 clubes ingleses.



O Toronto Wolfpack fez história em 2019 ao conquistar o título da segunda divisão e garantir promoção. O clube (que não conta com nenhum atleta canadense) se reforçou ainda mais para 2020 e contratou ninguém menos que Sonny Bill Williams, craque neozelandês que fez história tanto no Rugby Union (campeão mundial com os All Blacks) como no League (campeão da NRL australiana com Bulldogs, em 2008, e Roosters, em 2014). “SBW” está com 34 anos e decidiu seguir com sua carreira em uma novo desafio.

Já o time francês, o Catalans Dragons, assinou contrato com o polêmico australiano Israel Folau.



O favoritismo na Super League segue com os ingleses do St. Helens Saints, que atropelaram em 2019 com o título da competição.

Formato

Cada equipe disputará 29 partidas na primeira fase, sendo: Cada equipe enfrenta todas as demais 2 vezes, totalizando 22 jogos; E cada equipe faz ainda 7 jogos extras;

Os 5 primeiros colocados avançarão ao mata-mata, sendo: Jogo 1: 4o x 5o Jogo 2: 2o x 3o Jogo 3: Perdedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 1 Jogo 4: 1o x Vencedor do Jogo 2 Jogo 5: Perdedor x Jogo 4 x Vencedor do Jogo 3 Jogo 6: FINAL – Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 5

O último colocado será rebaixado;

Participantes

Com as campanhas de 2019

Castleford Tigers – 4o colocado

Catalans Dragons (França) – 7o colocado

Huddersfield Giants – 10o colocado

Hull FC – 6o colocado

Hull Kingston Rovers – 11o colocado

Leeds Rhinos – 8o colocado

Salford Red Devils – Vice campeão

St. Helens Saints – Campeão

Toronto Wolfpack (Canadá) – Campeão da 2a divisão

Wakefield Trinity Wildcats – 9o colocado

Warrington Wolves – 5o colocado

Wigan Warriors – 3o colocado

1a rodada

Dia 30/01 – Wigan Warriors x Warrington Wolves

Dia 31/01 – Hull Kingston Rovers x Wakefield Trinity Wildcasts

Dia 31/01 – St. Helens Saints x Salford Red Devils

Dia 01/02 – Catalans Dragons x Huddersfield Giants

Dia 02/02 – Toronto Wolfpack x Castleford Tigers

Dia 02/02 – Leeds Rhinos x Hull FC

Lista de campeões

Equipe Títulos Wigan Warriors 22 St. Helens Saints 14 Leeds Rhinos 11 Huddersfield Giants 7 Bradford Bulls 6 Hull FC 6 Salford Red Devils 6 Swinton Lions 6 Hull Kingston Rovers 5 Halifax RLFC 4 Oldham Roughyeds 4 Warrington Wolves 3 Widnes Vikings 3 Hunslet Hawks 2 Leigh Centurions 2 Wakefield Wildcats 2 Batley Bulldogs 1 Dewsbury Rams 1 Featherstone Rovers 1 Workington Town 1 Broughton Rangers 1 Extinto Bradford FC 1 Extinto Manningham 1 Extinto