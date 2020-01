Ex presidente da Confederação Brasileira de Rugby (de 2010 a 2016) e atual membro do Conselho Consultivo da CBRu, Sami Arap Sobrinho foi nomeado neste mês como presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil.

Advogado com estudos em Harvard e NYU, Sami ganhou o apoio de muitas confederações esportivas que buscam uma modernização no COB. “A partir do julgamento de Carlos Nuzman, o COB trabalhou para atualizar seu estatuto. Com advogado, propus introduzir princípios de ética, governança, estrutura, valores, transparência, não apenas em acordo com o mercado, mas em acordo com os valores do rugby” comenta.

Criado em março de 2018, o novo Conselho de Ética do COB é responsável por analisar questões de ética e gestão do Comitê Olímpico.

“Tudo que se passa com atletas, treinadores e confederações. Ao receber denúncias, o Compliance Officer prepara uma investigação preliminar. Avaliamos o caso e julgamos ou não, dando o veredito”, resumiu.

“Sigo fazendo meu trabalho com o esporte e sigo respeitado pela comunidade do rugby e pelo movimento olímpico, algo que me orgulha. Posso levar para lá os valores do rugby” comenta.

No momento, Sami avalia a possibilidade de uma candidatura à presidência do COB. “É um passo muito grande e uma decisão que terei que tomar em breve”, concluiu.

Fonte: Sudamérica Rugby