A SANZAAR – a entidade responsável pela organização do Super Rugby – desmentiu os boatos que afirmavam que o Super Rugby poderia ser totalmente remodelado e restrita ao Pacífico, sem participação sul-africana e argentina.

O CEO da entidade, Andy Marinos, afirmou que os stakeholders (os países e franquias participantes e patrocinadores) estão comprometidas com o formato de 14 equipes do Super Rugby – incluindo sul-africanos e argentinos – até 2030. A exclusão do Sunwolves, do Japão, para 2021 segue confirmada. Mudanças poderão ocorrer de forma pontual, por conta da crise do COVID-19, mas o projeto envolvendo os quatro países, segundo o CEO, não está em questão.

Entretanto, a federação da Nova Zelândia já planeja internamente o futuro próximo de suas franquias, diante da possibilidade de viagens intercontinentais não serem viáveis. A federação neozelandesa vem revelando uma crise financeira séria devido à pandemia e pensa numa solução imediata para seu rugby profissional local.