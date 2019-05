Exatamente no dia 22 de maio de 1987 o mundo oval mudava. Era dado na Nova Zelândia o pontapé inicial para a primeira Copa do Mundo de Rugby na história. Jogo no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, com os All Blacks vencendo a Itália por 70 x 06 – e com o atual técnico da seleção brasileira, Rodolfo Ambrosio, fazendo parte desse momento histórico com a camisa italiana.

Desde então, já foram 32 anos de Mundial de Rugby, com bilhões de espectadores, 5 países diferentes campeões, 9 países sediando o Mundial (10 agora em 2019) e 25 países participantes.

Mas, o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de Rugby?

O Portal do Rugby uniu forças com a Fanato Sports (agência especializada em turismo esportivo, que conta com pacotes especiais para a Copa do Mundo deste ano) para produzir o “Guia da Copa do Mundo de Rugby”. Confira nele:

🏉Apostas do Portal do Rugby para o Mundial

🏉 Raio X das 20 seleções

🏉 Quanto custa ir para a Copa do Mundo de Rugby

🏉 Vale a pena ir para o Japão?

🏉Passo a passo com tudo o que você precisa saber para planejar a sua viagem

Qualidade de quem entende tudo de viagem com quem melhor sabe falar da bola oval.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O GUIA