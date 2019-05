A Série B volta a campo nesse fim de semana com apenas dois jogos, mas muito em disputa nos dois extremos da tabela.

Em Americana, o Piratas tenta parar os Rinocerontes do São Carlos, que busca manter sua invencibilidade na temporada e abrir vantagem do pelotão intermediário da tabela, justamente de onde o anfitrião tenta escapar, depois da derrota diante do Lechuza na última rodada. As duas equipes possuem rivalidade longa no interior paulista e se o histórico é favorável ao São Carlos, o último encontro entre as equipes teve vitória do Piratas mas repetir o feito não será fácil, tendo diante de si a melhor defesa da temporada até aqui.

São Bento e Jaguars por outro lado, tentam a primeira vitória do ano e não podem deixar passar essa oportunidade para não dificultar suas chances de classificação, apesar do campeonato ainda estar em sua fase inicial. O Jaguars que se destacou por ser o time das grandes viradas sofreu do seu próprio veneno na última rodada, e conta com o bom aproveitamento de seu ataque para voltar para casa com os 5 pontos, enquanto o São Bento teve um longo tempo para se recuperar da derrota diante do Mackenzie incluindo uma sessão de treinos com a seleção brasileira M20, que deve dar mais bagagem e ritmo para a equipe fazer prevalecer seu mando de campo, onde nunca perdeu para o adversário.

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 11/05/2019 às 13h – São Bento X Jaguars

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Maria Calderon

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 11/05/2019 às 15h30 – Piratas X São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Aline Oliveira

4º árbitro: Isabela Ferraz

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 143 50 93 Rio Branco São Paulo 14 3 3 0 0 2 0 101 58 43 ABC Santo André 10 3 2 0 1 2 0 87 94 -7 São Carlos São Carlos 9 2 2 0 0 1 0 54 12 42 Piratas Americana 5 2 1 0 1 1 0 48 53 -5 Lechuza Sorocaba/Votorantim 5 2 1 0 1 1 0 53 60 -7 Tucanos São João da Boa Vista 3 3 0 0 3 1 2 57 89 -32 Urutu São Paulo 2 3 0 0 3 1 1 66 91 -25 Jaguars Jaguariúna 2 2 0 0 2 1 1 41 86 -45 São Bento São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 7 64 -57

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto