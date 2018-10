Vem aí o maior Clássico Caipira do ano! A partir desta quinta-feira, 25, tem início o maior duelo entre São José Rugby e Jacareí Rugby da temporada! Mas dessa vez a disputa será fora dos campos e terá uma causa mais do que justa! As duas equipes se uniram e vão realizar ao longo dos próximos 30 dias uma campanha para doação de sangue!

Vai funcionar da seguinte maneira: jogadores, familiares, amigos, torcedores e todos os simpatizantes do esporte poderão fazer doações no hemocentro de São José dos Campos (R. Antônio Saes, 425 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30. Para a doação ser computada para cada um dos times, tem que falar que a doação é em nome da equipe que está apoiando. Então, já sabem né?? É chegar no hemocentro, fazer a doação e falar que está representando o São José Rugby! De quebra, podemos chamar ainda mais a atenção pra esse corrente do bem e postar uma foto nas redes sociais com a hashtag #doasãojosé, chamando os amigos para doar! O resultado sai no dia 25 de novembro, Dia Mundial do Doador de Sangue e último dia da campanha!