São José e Poli reeditaram neste sábado aquela que foi a grande final do Campeonato Paulista de 2018 com mais um jogaço, desta vez válido como jogo de ida das quartas de final do Super 16. A partida foi eletrizante e imprevisível até o fim, com o São José emergindo vitorioso no apagar das luzes por 30 x 29.

Mesmo mais desfalcada por lesões, a Poli largou na frente com penal arrematado por Zé. Mas, sedento por dar a volta por cima com relação à derrota no Paulista, o São José respondeu prontamente e mostrando todo o poderio de sua famosa linha, com Felipe Sancery cruzando o in-goal para fazer 7 x 3. O ataque joseense estava imparável como imaginava-se na prévia e coube a Daniel Sancery marcar mais um try para abrir 17 x 03 para os donos da casa.

Mas a Poli não se intimidou e reagiu prontamente com De Wet respondendo na mesma moeda, deixando o placar novamente em aberto. Tupi de um lado e Tupi do outro. 17 x 08 no intervalo.

O primeiro tempo acabou com o São José com um homem a menos por amarelo e a Poli aproveitou no início da segunda etapa com Maranhão achando o espaço para novo try do time visitando, dando grande emoção ao duelo. 17 x 15. E o São José sentiu o bom momento dos amarelos, com a Poli virando pouco depois o placar com try de Tate. Porém, aos 62′, o São José voltou a encaixar seu jogo e de novo sua linha mostrou definição com Grilo marcando o terceiro try, para deixar tudo igual: empolgantes 22 x 22.

- Continua depois da publicidade -

Moisés puniu a Poli por penal devolvendo a frente ao time do Vale, 25 x 22, mas, com 3 minutos para o fim, os campeões estaduais fizeram aquele que parecia o decisivo try da vitória, com Pedrinho Bengaló, provando toda a qualidade do pack amarelo. Parecia, porque já com o tempo esgotado a linha joseense produziu o try da virada, com Baiano definindo o muito celebrado 30 x 29. Jogo digno do mata-mata da elite nacional.

As duas equipes vão se reencontrar na USP, na Capital Paulista, no próximo sábado. O vencedor das quartas de final será determinado pela soma dos dois placares. Com isso, a Poli precisará de qualquer vitória para, no mínimo se igualar ao São José no agregado. Em casa de empate na soma dos placares, o critério de desempate é o número de tries marcados.

30 29

São José 30 x 29 Poli

Árbitro: Henrique Platais

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

São José

Tries: Felipe Sancery, Daniel Sancery, Grilo e Baiano

Conversões: Moisés (2)

Penais: Moisés (2)

Poli

Tries: De Wet, Maranhão, Tate e Pedro Bengaló

Conversões: Zé (3)

Penais: Zé (1)