Atual campeão inglês e europeu, o Saracens, de Londres, sofreu um duro revés nesta semana. O clube foi punido com a perda de 35 pontos na classificação da Premiership inglesa por ter quebrado o teto salarial da liga na última temporada.

O clube foi multado em 5,3 milhões de libras ainda, mas para a perda de pontos ainda cabe recurso. Com a perda de 35 pontos, o clube passaria da luta pelo título para a luta contra o rebaixamento. No momento após 3 rodadas, o Saracens somava 9 pontos, ocupando o 4º lugar (depois de 3 rodadas sem seus atletas de Copa do Mundo), mas ficará com -26 com a punição.

Na Premiership, apenas o último colocado é rebaixado.

- Continua depois da publicidade -

Tabela com a punição:

Clube Cidade Jogos Pontos Northampton Saints Northampton 3 14 Bristol Bears Bristol 3 10 Gloucester Gloucester 3 10 Exeter Chiefs Exeter 3 9 Sale Sharks Salford (Manchester) 3 7 Wasps Coventry 3 5 Worcester Warriors Worcester 3 5 Harlequins Londres 3 5 London Irish Reading / Londres 3 5 Leicester Tigers Leicester 3 4 Bath Bath 3 4 Saracens Londres 3 -26

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento