O título do Six Nations pode ter escapado das mãos da Inglaterra, mas o título da Heineken Champions Cup – a Copa Europeia de Clubes – voltou aos ingleses, com o Saracens, de Londres, fazendo história e conquistando o título europeu pelo terceiro ano nas últimas quatro temporadas. A conquista veio com estilo: vitória de virada sobre o poderoso Leinster, da Irlanda, campeão de 2018, em uma final inédita entre os dois gigantes do momento.

Na menos que 51.900 torcedores encheram as arquibancadas do St. James Park, em Newcastle, Norte da Inglaterra, para acompanhar a partida – mas o Leinster tinha mais torcedores, com apenas 5.000 londrinos no estádio – fruto da ainda reduzida torcida que o Saracens tem, apesar do sucesso.

O Leinster começou o jogo mais sólido, abriu o placar aos 4′ com penal de Sexton certeiro de longa distância e foi dominante no breakdown, controlando mais território. O Saracens manteve-se combativo no contato, conseguiu momentos de perigo com a bola em mãos, mas viu o equilíbrio ameaçado aos 28′, quando Maro Itoje recebeu cartão amarelo e Mako Vunipola deixou o jogo lesionado. Os irlandeses não desperdiçaram o momento, empurraram um poderoso scrum nas 22 e Jack Conan rompeu para cair a centímetros do in-goal. Na sequência, Tadgh Furlong – completando 100 jogos pelo Leinster – cravou o try no pick and go. Momento especial para o pilarzão e 10 x 00 para os azuis.

Mas os londrinos reagiram brilhantemente ainda no primeiro tempo. Aos 39′, já com 15 homens em campo, Owen Farrell chutou penal certeiro e, na sequência, o Saracens foi capaz de manter a bola viva com o tempo esgotado e emplacou uma bela ação de mãos com Farrell dando passe mágico para Sean Maitland cravar o try que decretou o empate ao final do primeiro tempo, 10 x 10, fazendo jus à superioridade em metros ganhos do time inglês.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo começou de maneira emblemática, com Liam Williams arrancando um precioso turnover em jogada que parecia try certo do Leinster, logo aos 46′. O momento virou totalmente a favor do Saracens nos minutos seguintes de domínio territorial, consumados com intensa pressão nas 22 até Barrington apoiar a bola no poste, mas sem encostar no chão. O penal já havia sido marcado, Farrell deu a frente no placar com chute preciso e Scott Fardy deixou o Leinster com um homem a menos por amarelo, aos 58′.

O momento crucial com 14 em campo se provou fatal contra os irlandeses e o Saracens deu o golpe de misericórdia aos 67′, com um atropelo cinematográfico para cravar o try dava frente insuperável no placar ao Saracens. Sem conseguir acelerar o jogo, com o scrum-half Luke McGrath em dia ruim, o Leinster não teve reação, parando na fortaleza defensiva inglesa. 20 x 10, números finais e título para o gigante do Norte de Londres.

Pelo quarto ano consecutivo o campeão da Champions Cup ergue a taça de forma invicta e pela segunda vez seguida com 9 vitórias em 9 jogos.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2018-19

FINAL

20 10

Saracens (Inglaterra) 20 x 10 Leinster (Irlanda), em Newcastle (Inglaterra)

Árbitro: Jérome Garcès (França)

Saracens

Tries: Maitland e B Vunipola

Conversões: Farrell (2)

Penais: Farrell (2)

15 Alex Goode, 14 Liam Williams, 13 Alex Lozowski, 12 Brad Barritt (c), 11 Sean Maitland, 10 Owen Farrell, 9 Ben Spencer, 8 Billy Vunipola, 7 Jackson Wray, 6 Maro Itoje, 5 George Kruis, 4 Will Skelton, 3 Titi Lamositele, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Joe Gray, 17 Richard Barrington, 18 Vincent Koch, 19 Nick Isiekwe, 20 Schalk Burger, 21 Richard Wigglesworth, 22 Nick Tompkins, 23 David Strettle;

Leinster

Try: Furlong

Conversão: Sexton (1)

Penais: Sexton (1)

15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 Jack Conan, 7 Seán O’Brien, 6 Scott Fardy, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Seán Cronin, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Jack McGrath, 18 Michael Bent, 19 Rhys Ruddock, 20 Max Deegan, 21 Hugh O’Sullivan, 22 Ross Byrne, 23 Rory O’Loughlin;

História