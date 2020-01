A Heineken Champions Cup, a principal competição de clubes da Europa, conheceu neste domingo todos os seus confrontos de quartas de final.

Na rodada que encerrou a fase de grupos, os ingleses do Northampton Saints e do Saracens e os norte-irlandeses do Ulster venceram e se garantiram no mata-mata, somando-se aos já classificados Leinster (Irlanda), Exeter Chiefs (Inglaterra), Clermont, Racing e Toulouse (França). Vale lembrar que avançaram às quartas os 1os colocados de cada grupo e os 3 melhores 2os colocados.

As quartas de final serão entre os dias 03 e 05 de abril, com os seguintes duelos:

Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra), em Dublin;

Exeter Chiefs (Inglaterra) x Northampton Saints (Inglaterra), em Exeter;

Toulouse (França) x Ulster (Irlanda), em Toulouse;

Clermont (França) x Racing (França), em Clermont-Ferrand;

Se avançarem, Leinster e Exeter Chiefs terão vantagem do mando de jogo nas semifinais. O vencedor de Leinster contra Saracens pegará o vencedor de Clermont e Racing, ao passo que o vencedor de Exeter e Northampton enfrentará o vencedor de Toulouse e Ulster. A final será em Marselha, na França, no dia 23 de maio.

Grupo 1: Saints nas quartas!

O Leinster já estava classificado no Grupo 1 e só precisava de simples vitória na Itália sobre o Benetton, cumprindo a missão com batalhados 18 x 00.

O jogo mais importante, no entanto, se deu na França, com o eliminado Lyon vendendo caro derrotado para os ingleses do Northampton Saints, que precisavam de todo jeito da vitória para irem às quartas. Foi uma virada com 4 tries na segunda etapa para os Saints, que celebraram os 36 x 24.





Grupo 2: Decepção em Glasgow



No Grupo 2, o Exeter Chifs, já classificado, também fez sua parte e assegurou o mando de jogo ao se impor por 33 x 14 sobre o La Rochelle, que teve suas ínfimas chances de classificação sepultadas. Foram 2 tries de Sam Simmonds e outro de Townsend no segundo tempo que confirmaram a vitória inglesa.

Por sua vez, os escoceses do Glasgow Warriors necessitavam de vitória com bônus para seguirem sonhando com a classificação e atingiram o objetivo com um avassalador 45 x 07 sobre o Sale Sharks, iniciado com try de seu novo reforço, o fijiano Nakarawa. O resultado, contudo, não foi suficiente para o Glasgow, que viu sua vaga escapar pelos resultados dos outros grupos.





Grupo 3: Ulster e Clermont cumprem suas missões



O Grupo 3 também já contava com um time já classificado, o Clermont, que cumpriu com seu objetivo de derrotar o Harlequins e conquistar o mando de jogo nas quartas. Porém, o jogo foi complicado, com os ingleses jogando pela honra e perdendo por somente 26 x 19. Parra assegurou o triunfo com penais cruciais.

Já o Ulster precisa vencer o Bath para ir às quartas e conseguiu triunfar por 22 x 15, em jogo inesperadamente complicado. O try de Robert Baloucoune no começo do segundo tempo foi crucial para a vitória.





Grupo 4: Saracens ergue a cabeça e avança na Europa



no “Grupo da Morte”, o Racing já estava classificado, mas precisava vencer fora de casa o Saracens para garantir o mando de jogo nas quartas, ao passo que o time de Londres necessitava vencer para se classificar às quartas. Atual campeão europeu, o Saracens havia acabado de receber a notícia de seu rebaixamento automático na Premiership inglesa e, mesmo assim, seu elenco estrelado encarou o clube de Paris de igual para igual e conquistou uma dramática e crucial vitória por 27 x 24.

Itoje cravou o primeiro try inglês logo a 1′, mas Vakatawa respondeu para os franceses na sequência. O jogo foi um “toma lá, dá cá” de emoção, com Mako Vunipola marcando o segundo try dos Sarries, enquanto Dupichot e outra vez Vakatawa responderam com os tries que colocaram o Racing na frente antes do intervalo. O segundo tempo, no entanto, foi do Saracens, com Itoje marcando novo try e Farrell chutando penal decisivo nos instantes finais.

No outro jogo, o Munster fez sua parte e venceu por 33 x 06, mas foi eliminado por conta da vitória do Saracens.





Grupo 5: Toulouse elimina Gloucester, mas lamenta



Encerrando a rodada, o Gloucester, da Inglaterra, visitou o já classificado Toulouse e os ingleses precisavam de todo modo de uma vitória bonificada para se classificarem. Quando Rees-Zammit fez belo try a 2′ as esperanças apareceram para o Gloucester, mas o Toulouse foi clínico e virou o jogo com grande apresentação de Dupont e Ntamack, autor de 2 tries. Vitória do Toulouse por 35 x 14, mas com um porém. O Toulouse se igualou em pontos com o Exeter Chiefs na classificação, mas acabou com a terceira melhor campanha, por conta de apenas 4 pontos a menos no saldo. Um try a mais teria dado o mando de jogo numa eventual semifinal para o Toulouse.

Completando a rodada, o Montpellier derrotou o Connacht no embate de eliminados, 35 x 29, com Pollard sendo decisivo pelo time francês.





Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



Lyon (França) 24 x 36 Northampton Saints (Inglaterra)

Benetton Treviso (Itália) 00 x 18 Leinster (Irlanda)

Ulster (Irlanda) 22 x 15 Bath (Inglaterra)

Harlequins (Inglaterra) 19 x 26 Clermont (França

Sale Sharks (Inglaterra) 07 x 45 Glasgow Warriors (Escócia)

Exeter Chiefs (Inglaterra) 33 x 14 La Rochelle (França)

Saracens (Inglaterra) 27 x 24 Racing (França) (Inglaterra)

Munster (Irlanda) 33 x 06 Ospreys (Gales)

Toulouse (França) 35 x 14 Gloucester (Inglaterra)

Montpellier (França) 35 x 29 Connacht (Irlanda)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 6 28 Northampton Saints Inglaterra Northampton 6 19 Lyon França Lyon 6 7 Benetton Treviso Itália Treviso 6 6 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 6 27 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 6 17 La Rochelle França La Rochelle 6 10 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 6 7 Grupo 3 Clermont França Clermont-Ferrand 6 24 Ulster Irlanda Belfast 6 21 Harlequins Inglaterra Londres 6 10 Bath Inglaterra Bath 6 5 Grupo 4 Racing França Paris 6 23 Saracens Inglaterra Londres 6 18 Munster Irlanda Limerick 6 16 Ospreys Gales Swansea 6 2 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 6 27 Gloucester Inglaterra Gloucester 6 14 Montpellier França Montpellier 6 10 Connacht Irlanda Galway 6 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.