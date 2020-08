Tempo de leitura: 1 minuto

A programação de rugby está aumentando na ESPN nesta semana, por conta do retorno da Premiership inglesa.

Na ESPN2, a jornada é de encerramento do Super Rugby Aotearoa na Nova Zelândia. Apesar do torneio já ter seu campeão, os Crusaders, o clássico com os Blues promete. Mas a partida entre os gigantes no domingo ainda está pendente, por conta de nova quarentena imposta até sábado na cidade de Auckland, onde será o jogo. O torneio ainda terá um encontro que promete jogo de qualidade entre Highlanders e Hurricanes.

No Watch ESPN, seguem as partida do Super Rugby AU australiano, que agora terão a companhia de nada menos que três duelos da Premiership inglesa. Ponha na agenda.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 28 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 7 21 Highlanders Dunedin 7 10 Chiefs Hamilton 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Rebels Melbourne 5 14 Waratahs Sydney 5 11 Reds Brisbane 5 11 Force Perth 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 40 Bristol Bears Bristol 13 38 Northampton Saints Northampton 13 35 Wasps Coventry 13 33 Bath Bath 13 30 Harlequins Londres 13 28 London Irish Reading / Londres 13 28 Gloucester Gloucester 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 22 Leicester Tigers Leicester 13 20 Saracens* Londres 13 -63

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;