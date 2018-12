A Seleção Gaúcha Masculina e Feminina entra em campo neste final de semana, nos dias 8 e 9 de dezembro, para a disputa da Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil de 2018. A principal competição brasileira de categorias de base, realizada no formado de Sevens, modalidade olímpica do rugby, ocorre junto com o SPAC Lions, em São Paulo, no campo do SPAC-SP.

Neste ano, estarão na disputa da competição as categorias M16 e M18, tanto masculina como feminina. Ao todo, 54 atletas gaúchos vão representar o Rio Grande do Sul na competição nacional. Equipes de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também estarão na briga pelo título.

Tabela de jogos:

Masculino M18:

Sábado, dia 8

8h40 – Rio Grande do Sul x Paraná

12h25 – Rio Grande do Sul x Rio de Janeiro

17h40 – Rio Grande do Sul x Santa Catarina

Domingo, dia 9

8h40 – Rio Grande do Sul x São Paulo

13h40 – Rio Grande do Sul x Minas Gerais

Masculino M16:

Sábado, dia 8

9h40 – Rio Grande do Sul x Paraná

13h50 – Rio Grande do Sul x Rio de Janeiro

18h – Rio Grande do Sul x Santa Catarina

Domingo, dia 9

11h – Rio Grande do Sul x São Paulo

14h40 – Rio Grande do Sul x Minas Gerais

Feminino M18:

Sábado, dia 8

10h45 – Rio Grande do Sul x Rio de Janeiro

18h20 – Rio Grande do Sul x São Paulo

Domingo, dia 9

10h – Rio Grande do Sul x Paraná

12h20 – Rio Grande do Sul x Santa Catarina

Feminino M16:

Sábado, dia 8

11h25 – Rio Grande do Sul x Rio de Janeiro

18h40 – Rio Grande do Sul x São Paulo

Domingo, dia 9

10h40 – Rio Grande do Sul x Paraná

13h – Rio Grande do Sul x Santa Catarina

CONFIRA OS CONVOCADOS PARA AS SELEÇÕES GAÚCHAS: