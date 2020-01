As movimentações na Superliga sul-americana (SLAR) seguem com o time chileno do Selknam tendo seus 3 primeiros contratados do exterior.

A franquia de Santiago contará com ao menos três argentinos. São eles Ignacio Albornoz, centro e fullback de 24 anos com passagem pelos Pumitas (seleção argentina M20); Patricio Baronio, scrum-half de 23 anos com passagem pela Argentina XV (Americas Rugby Championship de 2016) e Pumitas; e Rodrigo Bruno, asa de 32 anos com 5 partidas disputadas pelos Pumas entre 2010 e 2012.

Os atletas chilenos contratados pelo Selknam ainda não foram revelados.