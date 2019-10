ARTIGO COM VÍDEOS – Inglaterra contra Nova Zelândia, Gales contra África do Sul. Estas serão as partidas das quartas de final da Copa do Mundo nesse fim de semana. Os dois duelos podem não estar entre os mais disputados até hoje na história dos Mundiais, mas ambos já se provaram importantes.

Os ingleses já encararam os All Blacks em três oportunidades nos Mundiais: 1991, 1995 e 1999. Todos os jogos tiveram vitórias da Nova Zelândia, com 1991 e 1999 sendo partidas de fase de grupos. Em 1995, no entanto, a grande partida entre os dois países ocorreu – talvez a mais famosa da história. Foi nas semifinais, com os All Blacks vencendo por 45 x 29, com famosos 4 tries do craque Jonah Lomu.



Já Gales e África do Sul se encontraram somente 2 vezes em Mundiais anteriormente, ambos com vitórias dos Springboks, sendo que 2019 será o jogo mais importante até hoje. Isso porque em 2011 os dois times duelaram na fase de grupos, ao passo que em 2015 o confronto se deu nas quartas de final. Naquela ocasião, a África do Sul tinha feito uma fase de grupos para se esquecer, com derrota inédita para o Japão. Contra Gales, o triunfo por 23 x 19 serviu para restaurar o orgulho da equipe. O jogo foi emocionante, com try apenas aos 75′ do scrum-half Fourie Du Preez.



Nunca Gales venceu a África do Sul em Mundiais. Jamais a Inglaterra sobre a Nova Zelândia nas Copas. E agora?