Além das semifinais, o Super 16 viveu nesse sábado a sua única Repescagem de Promoção e Rebaixamento, com o duelo gaúcho em Caxias do Sul entre o Serra Gaúcha, vice campeão da Taça Tupi, e o San Diego, último colocado do Grupo D do Super 16. O jogo foi de arrepiar, com 26 x 26 no tempo normal e prorrogação decidida com try triunfal do time da casa, que garantiu sua promoção inédita em vitória por 31 x 26.

Com o resultado, quais são os participantes do Super 16 de 2018

Com a promoção do Serra Gaúcha e o rebaixamento do San Diego, o Super 16 de 2019 conheceu todos os seus participantes – até segunda ordem. Isso porque existe a possibilidade ainda de desistências, segundo apuramos, mas ainda não confirmadas. Certo apenas é que o Tornados ganhou no campo como campeão da Taça Tupi sua promoção e que o BH Rugby já foi rebaixado, ao desistir de Repescagem, garantindo a permanência do Niterói. Além disso, o Rio Branco, 3º melhor da Taça Tupi, desistiu de Repescagem contra o Templários, que tem o direito de permanecer na elite.

Caso não haja mudanças no quadro atual de participantes, jogariam o Super 16 de 2019:

No Grupo A (Vale + RJ): Jacareí, São José, Guanabara e Niterói;

Entre Grupo B (SP) e Grupo C (SP + PR): Poli, Pasteur, SPAC, Band Saracens, Templários, Tornados, Curitiba e Pé Vermelho;

Grupo D (SC + RS): Desterro, Farrapos, Charrua e Serra Gaúcha;

A vitória dramática

O Serra Gaúcha chegava ao duelo com o San Diego com um retrospecto recente muito favorável, pois os caxiense venceram os porto-alegrenses duas vezes no Campeonato Gaúcho e ainda acumulavam 7 vitórias em 8 jogos de Taça Tupi, ao passo que o San Diego não vencia justamente desde o Campeonato Gaúcho. Mas os Verdes foram aguerridos e fizeram um jogo de igual para igual com o time da casa.

Ciente de que a derrota no apagar das luzes do Serra Gaúcha para o Tornados na final da Taça Tupi na semana passada poderia ter abalado o time de Caxias do Sul, o San Diego começou fulminante para jogar com o psicológico do adversário e abriu 16 x 00 em 20 minutos, com tries do experiente pilar Mantegão, ex Tupis, e do ponta Bajuan, além de 2 penais do sempre confiável Dysiuta. Mas o Serra Gaúcha se recompôs e iniciou a reação com try do pilar artilheiro Jumbão – fazendo seu 7º try no campeonato nacional. Sempre preciso, Juca – artilheiro de pontos da Taça Tupi – guardou mais 2 penais e levou o time da casa ao intervalo em desvantagem de apenas 16 x 13.

Juca empatou o duelo logo no comecinho da segunda etapa com penal, mas Dysiuta responder na sequência, mantendo o San Diego na frente. Aos 61′, depois de muita pressão, finalmente a torcida caxiense festejou o try da virada com o centro Brito e, faltando apenas 5 minutos para o fim, Juca guardou novo penal que parecia que selava a vitória do Serra Gaúcha. Parecia, porque o último gás foi do time de Porto Alegre, com Mantegão já com o tempo quase esgotado cruzando o in-goal para o try que gerou o empate pela conversão certeira de Mura. 26 x 26 e agonia para os torcedores dos dois lados.

Na prorrogação teve um drop goal para fora de cada lado até que o Serra Gaúcha falou mais alto com o jovem Botcha, de 21 anos, se esticando para marcar o try da vitória, em jogada nascida após lateral. Fim de papo e festa em Caxias do Sul, 31 x 26.

31 26

Serra Gaúcha 31 x 26 San Diego

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio Municipal – Caxias do Sul, RS

Serra Gaúcha

Tries: Jumbão, Brito e Botcha

Conversões: Juca (2)

Penais: Juca (4)

San Diego



Tries: Mantegão (2) e Bajuan

Conversões: Mura (1)

Penais: Dysiuta (3)