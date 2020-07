O Serra Gaúcha Rugby Clube destaca que, mesmo com o período de

cancelamento de jogos em virtude da pandemia do novo coronavírus, o

clube está conseguindo manter sua saúde financeira, dentro do que é

possível para a situação.

Um dos principais pontos durante esse momento sem jogos é a

responsabilidade e maturidade por parte dos atletas, mesmo em um momento

economicamente difícil, conseguem manter suas mensalidades em dia,

auxiliando o clube.

Outro destaque na parte financeira vai para os patrocinadores do Serra

Gaúcha. A maioria destes são através de permutas e abatimentos de

impostos, como é o caso do projeto Pró-Esporte/RS e Lei de Incentivo ao

Esporte. Os apoiadores são: FSG Centro Universitário, La Birra Caxias,

Soul Branding, Liberty Seguros, Secretaria Especial do Esporte através

da Lei de Incentivo ao Esporte, Tecbril, ArpiAspersul e Governo do

Estado do Rio Grande do Sul, através do Pró-Esporte/RS.

Sobre as manutenções das verbas por parte dos apoiadores, o Gerente

Executivo e Coordenador Técnico, Muray Lizott, destaca que: “O

comprometimento financeiro dos atletas é um dos pontos altos do atual

momento que estamos passando. Também podemos citar que o planejamento

realizado pela diretoria é um dos alicerces que sustentam o clube.

Citando, aqui, a seriedade dos patrocinadores que, mesmo em um momento

tão complicado, seguem com suas responsabilidades” diz.

- Continua depois da publicidade -

Muray ainda afirma sobre a relevância em divulgar os dados da saúde

financeira do clube. “É muito importante a exposição da atual situação

dos clubes pois, se o esporte profissional está passando por grandes

dificuldades, imagina quantos clubes amadores em nossa cidade estão

lutando dia a dia para manter suas contas e profissionais em dia”,

conclui.

Texto; Serra Gaúcha Rugby Clube