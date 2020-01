O SESC Consolação, em São Paulo, está organizando muitas atividades de rugby neste verão. A unidade terá treino aberto, treino com as Yaras (Seleção Brasileira Feminina), bate-papo com atletas que fizeram história no rugby feminino brasileiro e um torneio de Tag rugby aberto a quem tiver interesse!

As atividades são todas gratuitas e quem quiser pode se inscrever para o torneio de tag: clique aqui