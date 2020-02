Nesse fim de semana o SESC São José dos Campos oferecerá dois cursos importantes para quem quer trabalhar o rugby. No sábado, dia 8, haverá curso de arbitragem, voltado a professores de educação física, ao passo que no domingo o curso será de iniciação à prática do rugby (Get into Rugby).

Todos são gratuitos.

08/02/2020 – Sábado

14h00 às 18h30

Arbitragem de Rugby

Público alvo: professores e estudantes de educação física, jogadores e treinadores iniciantes de rugby

Conteúdo:

1. Papel do árbitro no rugby (teoria e prática)

2. Introdução às leis do rugby (teoria e prática)

3. Variações do rugby: Touch e Tag (teoria e prática)

Educadores: Gabriel Cenamo, Mauricio Coelho e Julio Faria

09/02/2020 – Domingo

10h30 às 15h30

Iniciação ao Rugby através do Programa Get Into Rugby da World Rugby

Público alvo: professores e estudantes de educação física, comunidade do rugby em geral.

Conteúdo:

1. Introdução básica da modalidade (teoria e prática)

2. Como criar uma relação entre clubes de rugby e escolas (teoria e prática)

3. Utilização da ferramenta online Get Into Rugby (teoria e prática)

4. Aplicação de uma aula de rugby para iniciantes (prática)

5. Registro de atividades através da ferramenta Get Into Rugby (teoria)

Educador: Gabriel Cenamo

Os dois cursos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas ou na Central de Atendimento do SESC São José dos Campos, ou pelo telefone 3904-2000.