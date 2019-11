Afim de integrar as equipes e desenvolver uma competição regional, o Bárbaros realizará no dia 7 de dezembro 2019, um torneio de sevens envolvendo clubes da região Centro-Oeste e Sudeste.

Jogos serão realizados no Parque da Criança em Ilha Solteira (SP), com sistema de disputa misto.

As inscrições ainda estão abertas podendo as equipes interessadas fazer inscrições via redes sociais da equipe ou via contato cedrorugbycassilandia@gmail.com