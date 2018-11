Olha só quanto jogo internacional bom disponível para o fã de rugby no Brasil assistir! Na TV, a ESPN chegará sábado com dois jogos, que encerram os amistosos internacionais. Na hora do almoço tem os All Blacks buscando dar a volta por cima visitando a Itália, enquanto no fim de tarde a França recebe Fiji, em partida também ao vivo na TV5 Monde.

O Watch ESPN terá ainda todos os outros jogos importantes ao vivo no sábado, começando com os duelos entre Escócia e Argentina, e Inglaterra e Austrália, seguidos de Gales e África do Sul e Irlanda e Estados Unidos. Além disso, de sexta a domingo tem os jogos da Premiership.

FLO Rugby com PRO14!

A grande novidade do fim de semana, de sexta a domingo, são os jogaços do PRO14 disponíveis nas FLO Rugby (clique aqui para assinar). Na sexta tem duelos imperdíveis: o líder da Conferência B Leinster, da Irlanda, recebe o Ospreys, de Gales, que está na busca pela ponta da Conferência A, liderada pelo Glasgow Warriors, da Escócia. Os escoceses também jogam na sexta e é com o Cardiff Blues, enquanto Scarlets e Ulster fazem no mesmo dia outro jogão pela vice liderança na Conferência B.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 23 de novembro

15h00 – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Quênia x Alemanha – World Rugby TV AO VIVO

17h35 – Guinness PRO14 – Glasgow Warriors x Cardiff Blues – FLO Rugby AO VIVO

17h35 – Guinness PRO14 – Leinster x Ospreys – FLO Rugby AO VIVO

17h35 – Guinness PRO14 – Scarlets x Ulster – FLO Rugby AO VIVO

17h45 – Gallagher Premiership – Worcester Warriors x Harlequins – Watch ESPN AO VIVO

18h00 – 15h00 – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Canadá x Hong Kong – World Rugby TV AO VIVO

Sábado, dia 24 de novembro

10h30 – Guinness PRO14 – Cheetahs x Benetton Treviso – FLO Rugby AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Exeter Chiefs x Gloucester – Watch ESPN AO VIVO

11h55 – Amistoso – Itália x Nova Zelândia – ESPN2 AO VIVO

12h55 – Amistoso – Escócia x Argentina – Watch ESPN AO VIVO

12h55 – Amistoso – Inglaterra x Austrália – Watch ESPN AO VIVO

15h15 – Amistoso – Gales x África do Sul – Watch ESPN AO VIVO

16h25 – Amistoso – Irlanda x Estados Unidos – Watch ESPN AO VIVO

18h00 – Amistoso – França x Fiji – ESPN AO VIVO

18h00 – Amistoso – França x Fiji – TV5 Monde AO VIVO

Domingo, dia 25 de novembro

03h00 – Amistoso – Itália x Nova Zelândia – ESPN Extra VT

10h00 – Amistoso – Itália x Nova Zelândia – ESPN2 VT

11h00 – Guinness PRO14 – Kings x Connacht – FLO Rugby AO VIVO

11h45 – Amistoso – França x Fiji – ESPN2 VT

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde Inédito

13h00 – Gallagher Premiership – Leicester Tigers x Saracens – Watch ESPN AO VIVO

13h30 – Guinness PRO14 – Zebre x Munster – FLO Rugby AO VIVO

15h30 – Guinness PRO14 – Dragons x Edinburgh – FLO Rugby AO VIVO

17h30 – Amistoso – França x Fiji – ESPN Extra VT