“March madness” do rugby? O calendário mundial do rugby vem sendo repensado neste período de quarentena mundial e uma das propostas colocadas na mesa de negociações entre as grandes potências é a unificação do calendário mundial, com os dois grandes torneios anuais – Six Nations e The Rugby Championship – podendo ser realizados no mesmo período do ano.

Atualmente, o Six Nations ocorre do início de fevereiro ao meio de março, ao passo que o Rugby Championship é jogado entre o meio de agosto e o fim de setembro ou início outubro. A SANZAAR (entidade que organizado o Championship) está cogitando a possibilidade de mudar a competição – que opõe Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina – para março e abril, abrindo sua temporada. Isso significaria que o Super Rugby provavelmente começaria apenas em abril. Tal proposta seria “casada” com outra proposta: a possibilidade dos amistosos de julho passarem para outubro.

Diante de tal quadro, o Six Nations, segundo reportagem do jornal inglês Telegraph, estaria disposto a realizar seu torneio entre março e abril, para permitir a unificação do calendário – o que seria benéfico para as seleções nacionais, clubes e atletas.

Com isso, o calendário mundial poderia ser assim estruturado:

Para a Europa:

Setembro a Junho: ligas de clubes (com pausas no meio para as seleções);

Outubro-Novembro: Amistosos ou (se aprovada) Liga Mundial;

Março-Abril: Six Nations;

Julho: férias

Agosto: pré temporada

Para o resto do mundo:

Março-Abril: The Rugby Championship e outras competição regionais de seleções;

Abril-Setembro: Super Rugby;

Outubro-Novembro: Amistosos ou (se aprovada) Liga Mundial;

Dezembro: férias

Janeiro-Fevereiro: pré temporada

E para as Américas?

A reportagem não menciona, mas as mudanças propostas poderiam resultar no seguinte calendário: