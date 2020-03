A crise do coronavírus na Itália está afetando todos os esportes – e o Six Nations certamente é dos mais afetados.

A partida que seria nesse sábado, dia 7, entre Irlanda e Itália, já havia sido adiado, sem previsão de quando seria realizada. Agora, foi a vez da partida entre Itália e Inglaterra, do dia 14, ter o mesmo destino. A decisão partiu do governo italiano, que cancelou todos os eventos esportivos no país – incluindo treinamentos.

Itália e Inglaterra se enfrentariam em Roma e, caso a Inglaterra vença amanhã Gales e a França seja derrotada pela Escócia, o título do Six Nations ficará pendente até a realizados das duas partidas envolvendo os italianos. O Six Nations e a Federação Italiana de Rugby (FIR) apoiaram a decisão governamental, mas ainda não ofereceram uma alternativa. A realização da partida em algum momento é essencial para a FIR, que depende do Six Nations para sua saúde financeira.

O Women’s Six Nations (o evento feminino) foi igualmente afetado, com os mesmos duelos (Irlanda contra Itália e Itália contra Inglaterra) sendo adiados. No caso da competição feminina, os efeitos poderão ser mais dramáticos, uma vez que a Inglaterra lidera invicta o torneio, com a França na cola. Se inglesas e francesas confirmarem favoritismo e vencerem nesse fim de semana galesas e escocesas, a chance do Women’s Six Nations não ter um campeão do final da semana que vem é enorme.

- Continua depois da publicidade -

Além do Six Nations, os times italianos do PRO14, Zebre e Benetton Treviso, não disputarão jogosn a Itália. Com isso, foram cancelados Benetton contra Munster, do dia 8, e Zebre contra Connacht, do dia 15. O Top 12 (o Campeonato Italiano) teve o mesmo destino.

Six Nations

Seleção Jogos Pontos França 3 13 Inglaterra 3 9 Irlanda 3 9 Gales 3 6 Escócia 3 6 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Womens’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 3 14 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Gales 3 1 Escócia 2 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;