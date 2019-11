Em Santa Catarina, a Copa Norte/SC, tradicional competição de desenvolvimento do interior do estado, que rolou neste ano com jogos de 10s ou 12s, teve seu grande campeão nesse sábado.

Foi o SJB, de São João Batista, ergueu a taça após vencer em casa o Buchaville (combinado do Joinville com o clube paranaense do Urutau) por 22 x 12. Já o duelo entre o BC Rugby e o combinado do New Christians de Lages com o Costão Norte, de Florianópolis, foi cancelado por WO do time de Balneário Camboriú, dando o terceiro lugar geral ao New Christians/Costão Norte.

A competição ainda terá uma última rodada em Lages, no dia 30 deste mês.

Copa Norte/SC

Dia 09/11/2019 às 15h00 – SJB 22 x 12 Buchaville

Local: Estádio Municipal Valério Gomes Neto – São João Batista, SC

Classificação atual:

1 – SJB – 23 pontos

2 – Buchaville – 14 pontos

3 – Costão Norte/New Christians – 8 pontos

4 – BC – 1 ponto