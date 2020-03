ARTIGO COM VÍDEOS – No fim de semana que o coronavírus abalou o esporte mundial, a ação ovalada não parou por completo, com o Pacífico sendo um dos últimos oásis da modalidade com as disputas da nova Global Rapid Rugby (GRR), que teve seu pontapé inicial, e do World Rugby Pacific Challenge, encerrado neste sábado.

Nova liga profissional do Pacífico começou!

Neste sábado, a nova Global Rapid Rugby (GRR) teve seu pontapé inicial, com seus jogos de 70 minutos e a possibilidade de tries de 9 pontos.

Duas partidas foram realizadas em rodada dupla em Perth, na Austrália. Primeiro, o South China Tigers, de Hong Kong (impedido de atuar em casa por conta do COVID-19), foi sensação ao atropelar o Manuma Samoa, em um mau início de vida profissional para o rugby samoano. Impressionantes 52 x 27, com os Tigers, que são basicamente a seleção de Hong Kong, correndo para 8 tries. A imposição veio na reta final do jogo, pois o primeiro tempo foi de leve superioridade samoana, com o Manuma indo ao intervalo na frente (18 x 17).



Na sequência, o grande responsável pela criação da liga, o Western Force (equipe excluída do Super Rugby em 2018) venceu sem maiores problemas o Malaysia Valke por 51 x 14. O time malaio é, na verdade, o Falcons, da Currie Cup sul-africana, com somente 3 malaio no elenco.



Já em Suva, capital de Fiji, o time local, o Fijian Latui, foi surpreendido e derrotado por 29 x 22 pelo China Lions, que debutou quebrando prognósticos. O Lions não conta com atletas chineses, sendo inteiramente composto de neozelandeses, por conta de parceria da federação chinesa com o Bay of Plenty, da Mitre 10 Cup. Com isso, os Lions mostraram força, com try da virada no finzinho, com James Little.



Global Rapid Rugby

Fijian Latui 22 x 29 China Lions

South China Tigers 52 x 17 Manuma Samoa

Western Force 51 x 14 Malaysia Valke

Time País J P Western Force Austrália 1 5 South China Tigers Hong Kong 1 5 China Lions China/Nova Zelândia 1 4 Fijian Latui Fiji 1 1 Manuma Samoa Samoa 1 0 Malaysia Valke Malásia 1 0

Junior Japan é campeão do Pacific Challenge

Enquanto isso, também em Suva, entre o dia 6 e este dia 14, as seleções de desenvolvimento de Japão, Fiji, Samoa e Tonga se encararam pelo Pacific Challenge. A competição colocou em campo apenas jovens jogadores locais, uma vez que atletas importantes da Top League japonesa e do Global Rapid Rugby não foram convocados.

O Junior Japan foi a grande sensação, provando o crescimento do rugby nipônico. Os japoneses simplesmente atropelaram os samoanos e os tonganeses nas duas primeiras rodadas e conquistaram uma histórica vitória por 21 x 12 sobre o Fiji Warriors para erguer a taça pela primeira vez. A partida da derrota dos Warriors fez parte de rodada tripla com a estreia do Latui na GRR.

Jogos

Dia 06/03 – Junior Japan 46 x 10 Tonga A

Dia 06/03 – Fiji Warriors 29 x 05 Samoa A

Dia 10/03 – Fiji Warriors 47 x 00 Tonga A

Dia 10/03 – Samoa A 03 x 76 Junior Japan

Dia 14/03 – Tonga A 36 x 10 Samoa A

Dia 14/03 – Fiji Warriors 12 x 21 Junior Japan