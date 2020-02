O Super Sevens Juvenil agitou o fim de semana em Taubaté, no Vale do Paraíba paulista, com nada menos que 4 categorias disputando o título nacional – e o Bolsa Atleta. Disputado por seleções estaduais, o campeonato teve o sistema de todos contra todos em todas as categorias, criando um grande número de jogos para todos os times.

Com o torneio não sendo bancado via Lei de Incentivo, as equipes acabaram cada uma buscando uma forma de se financiar e em campo a gana pelo título esteve presente de todos os lados, com disputas acirradas.

No masculino, o Vale do Paraíba foi soberano, mostrando a força das categorias de base da região. Os valeparaibanos foram os campeões nacionais M19 e M17, com atletas de São José, Jacareí e Ilhabela no M17 e São José, Jacareí e Iguanas no M19.

No feminino, as paulistas falaram mais alto no M19, mas foi o time da capital que gritou campeão, com atletas de vários clubes da região metropolitana.

Apenas no feminino M17 a hegemonia paulista foi quebrada com o sempre forte Paraná se sagrando campeão. Foi o terceiro título paranaense no campeonato nacional juvenil feminino, com o estado tendo vencido o M18 em 2013 e o M16 em 2019.

Placares

Dia Hora Campo Equipe vs Equipe Categoria 15/02/2020 09:00 Campo 1 SP 00 X 33 PR Masculino M19 15/02/2020 09:00 Campo 2 SP 19 X 00 PR Masculino M17 15/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale 28 X 14 SC Masculino M19 15/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital 47 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital 28 X 14 RJ Masculino M19 15/02/2020 09:40 Campo 2 RS 00 X 19 SP Vale Masculino M17 15/02/2020 10:00 Campo 2 SP 00 X 47 RJ Feminino M19 15/02/2020 10:20 Campo 2 SP Capital 07 X 10 SP Vale Feminino M19 15/02/2020 10:40 Campo 1 RS 24 X 29 PR Masculino M19 15/02/2020 10:40 Campo 2 RS 00 X 14 SP Capital Feminino M17 15/02/2020 11:00 Campo 2 SP 00 X 24 PR Feminino M17 15/02/2020 11:20 Campo 2 SP Vale 17 X 00 RJ Feminino M17 15/02/2020 11:40 Campo 1 SP 00 X 36 SP Capital Masculino M19 15/02/2020 11:40 Campo 2 RS 00 X 27 RJ Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RJ 12 X 28 SC Masculino M19 15/02/2020 12:00 Campo 2 SP Capital 45 X 00 SP Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RS 00 X 48 SP Vale Masculino M19 15/02/2020 12:20 Campo 2 RS 24 X 05 PR Masculino M17 15/02/2020 12:40 Campo 2 SP Vale 49 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 13:00 Campo 2 SP Capital 05 X 00 SP Masculino M17 15/02/2020 13:20 Campo 2 RS 05 X 22 PR Feminino M17 15/02/2020 13:40 Campo 2 SP Capital 47 X 00 RJ Feminino M17 15/02/2020 14:00 Campo 2 SP Vale 00 X 12 SP Feminino M17 15/02/2020 14:20 Campo 2 RS 00 X 27 SP Vale Feminino M19 15/02/2020 14:40 Campo 1 SP 07 X 21 SC Masculino M19 15/02/2020 14:40 Campo 2 RS 12 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 15:00 Campo 1 SP Vale 21 X 07 PR Masculino M19 15/02/2020 15:00 Campo 2 SP Vale 41 X 17 SP Masculino M17 15/02/2020 15:20 Campo 1 RS 38 X 07 SP Capital Masculino M19 15/02/2020 15:20 Campo 2 SP Capital 17 X 00 PR Masculino M17 15/02/2020* 15:40 Campo 2 RS 27 X 05 RJ Feminino M17 15/02/2020* 16:00 Campo 2 SP Capital 07 X 33 SP Feminino M17 15/02/2020* 16:20 Campo 2 SP Vale 00 X 24 PR Feminino M17 15/02/2020* 16:40 Campo 2 RS 19 X 00 SP Feminino M19 15/02/2020* 17:00 Campo 1 RJ 21 X 00 SP Masculino M19 15/02/2020 17:00 Campo 2 SP Capital 19 X 10 RJ Feminino M19 16/02/2020 09:00 Campo 1 RS 05 X 12 SC Masculino M19 16/02/2020 09:00 Campo 2 RS 12 X 00 SP Vale Feminino M17 16/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale 27 X 12 RJ Masculino M19 16/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital 00 X 26 PR Feminino M17 16/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital 19 X 00 PR Masculino M19 16/02/2020 09:40 Campo 2 SP 39 X 00 RJ Feminino M17 16/02/2020 10:00 Campo 2 SP Vale 42 X 00 SP Feminino M19 16/02/2020 10:20 Campo 2 RS 00 X 31 SP Capital Masculino M17 16/02/2020 10:40 Campo 2 SP Vale 12 X 00 PR Masculino M17 16/02/2020 11:00 Campo 2 SP 17 X 00 RJ Masculino M17 16/02/2020 11:20 Campo 1 SP Vale 33 X 12 SP Masculino M19 16/02/2020 11:20 Campo 2 RS 00 X 23 SP Capital Feminino M19 16/02/2020 11:40 Campo 1 PR 00 X 21 SC Masculino M19 16/02/2020 11:40 Campo 2 SP Vale 14 X 07 RJ Feminino M19 16/02/2020 12:00 Campo 1 RS 15 X 12 RJ Masculino M19 16/02/2020 12:00 Campo 2 RS 05 X 10 SP Feminino M17 16/02/2020 12:20 Campo 2 RJ 10 X 17 PR Feminino M17 16/02/2020 12:40 Campo 2 SP Capital 00 X 10 SP Vale Feminino M17 16/02/2020 13:00 Campo 1 SC 07 X 24 SP Capital Masculino M19 16/02/2020 13:00 Campo 2 RS 05 X 00 SP Masculino M17 16/02/2020 13:20 Campo 1 RJ 10 X 17 PR Masculino M17 16/02/2020 13:40 Campo 2 SP Vale 19 X 00 SP Capital Masculino M17 16/02/2020 14:00 Campo 1 RJ 12 X 10 PR Masculino M19 16/02/2020 14:00 Campo 2 RJ 27 X 00 RS Feminino M19 (3º lugar) 16/02/2020 14:20 Campo 1 RS 05 X 21 SP Masculino M19 16/02/2020 14:20 Campo 2 SP Capital 17 X 10 SP Vale Feminino M19 (Final) 16/02/2020 14:40 Campo 1 SP Vale 22 X 12 SP Capital Masculino M19

Classificações finais

Feminino M19

1 – SP Capital (Bolsa Atleta)



2 – SP Vale (Bolsa Atleta)



3 – RJ (Bolsa Atleta)



4 – RS

5 – SP



Feminino M17

1 – PR (Bolsa Atleta)

2 – SP (Bolsa Atleta)

3 – RS (Bolsa Atleta)

4 – SP Capital

5 – SP Vale

6 – RJ

Masculino M19

1 – SP Vale (Bolsa Atleta)

2 – SP Capital (Bolsa Atleta)

3 – SC (Bolsa Atleta)

4 – SP

5 – PR

6 – RJ

7 – RS

Masculino M17

1 – SP Vale (Bolsa Atleta)

2 – SP Capital (Bolsa Atleta)



3 – SP (Bolsa Atleta)

4 – PR

5 – RS

6 – RJ

Histórico

Ano Masculino M19 Masculino M17 Masculino M16 Feminino M19 Feminino M18 * Feminino M17 Feminino M16 2013 Rio Grande do Sul São Paulo (Branco) - - Paraná São Paulo (Branco) - - 2014 São Paulo (Branco) São Paulo (Vermelho) - - São Paulo (Branco) - - 2015 São Paulo (Branco) Paraná - - São Paulo (Branco) - - 2016 São Paulo (Preto) São Paulo (Preto) - - São Paulo (Branco) - São Paulo (Branco) 2017 São Paulo (Preto) - - - São Paulo (Preto) - 2018 São Paulo - São Paulo - São Paulo - Paraná 2019-20 São Paulo Vale São Paulo Vale - São Paulo Vale - Paraná -

*Em 2013, o Paraná foi campeão do torneio de inverno e São Paulo (seleção com camisas brancas) foi campeão do torneio de verão