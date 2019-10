Finais do M18 movimentaram o final de semana do Paulista Juvenil, triunfando a garotada do tradicional clube inglês do SPAC, após empate com o bravo Jacareí, que pelos critérios de desempate deu o título para a equipe da capital. São José e Pasteur também tiveram seu duelo para determinar o terceiro lugar, com São José prevalecendo no fim e conquistando o bronze.

Na grande final do M18, o Campo do Balneário reuniu as duas melhores equipes da temporada, com o Jacareí sendo a equipe que derrotou o SPAC na temporada regular, mas que o clube inglês obteve maior saldo de pontos nos jogos, critério chave para o desempate.

O jogo começou frenético com os visitantes já conquistando o domínio territorial e posse de bola, inaugurando o placar aos 2′ e em seguida aos 8′ com Leonardo Ferramola, abertura em momento de brilho e protagonismo na final, 00×10 para o SPAC. O Jacareí levou um tempo para retomar o controle da partida e conseguiu somente aos 22′ pontuar com seu fullback Rodrigo Santos. 07×10 ao fim do primeiro tempo.

O jogo passou a ter maior caráter tático, com as equipes com dificuldade de encaixar o jogo para pontuar. Somente quando todas as trocas dos bancos foram feitas que o jogo ganhou mais energia e o Jacareí foi o primeiro a aproveitar com um penal de Carlos Rafael aos 25′, 10×10. Cinco minutos depois, o Jacareí furava a marcação e cravou seu try aos 30′ com Vinicio de Oliveira, vindo do banco, para virar o placar, 15×10. A resposta do SPAC veio em seguida com Sérgio Manoel, aos 35′, com outro try sem conversão, deixando tudo 15×15. O Jacareí bem que tentou reagir, mas foi barrado pela defesa do SPAC até o final do jogo, que pela vantagem do saldo, dava o título para a equipe da capital. SPAC, campeão do Paulista Juvenil M18 e Jacareí vice .

No jogo do terceiro lugar, São José e Pasteur entraram em campo no CT Angé Guimerá para um jogo entre duas equipes que demonstraram muito talento individual para resolver seus jogos, mas que por conta das quartas do Super 13, tiveram alguns desfalques que fizeram diferença para as equipes, e que fez o São José garantir o pódio ao bater o Pasteur por 39×24.

Matheus Moreira comandou o São José com a maestria, demonstrada ao longo da temporada do Paulista Juvenil, inaugurando o placar aos 2′ com try e conversão, 07×00 São José. Seguido por munir seus backs, o ponta Renan Victor amplia aos 6′, 12×00. O Pasteur só passou a encaixar o jogo na metade do primeiro tempo, com Pedro Henrique marcando aos 20′. Em modo toma-lá-da-cá, o São José marca o terceiro try do primeiro tempo aos 25′ com Breno da Silva, mas que foi respondido aos 35′ após rápida investida da linha, 24×14 no primeiro tempo.

O jogo seguiu pegado como foi durante todos os confrontos entre São José e Pasteur ao longo das categorias do Paulista Juvenil, e continuou com trocação de pontos com 3′ Matheus Moreira encaixa penal para distanciar o São José no placar, 27×14, mas que foi prontamente seguido por outro penal, desta vez por Bryan Alves do Pasteur 27×17. Com as substituições fazendo a diferença no final, o São José aplicou mais dois tries com Issac Rosa e novamente com Matheus Moreira para dar folga na liderança, 39×17. O Pasteur antes do fim conseguiu marcar mais uma vez com Bryan Alves, fechando a conta em 39×24, dando o terceiro lugar ao São José.

Os jogos do M20 e M14 tiveram WO das equipes visitantes, dando ao SPAC M14 e Jacareí M20 vitórias por 24×00 como prevê o regulamento.

Campeonato Paulista M18



Dia 27/10/2019 às 13h00 – São José 39 x 24 Pasteur – 3º lugar

Árbitro – Lucas Saccomanno

Local: Campo Municipal – São José dos Campos, SP

Dia 27/10/2019 às 15h00 – Jacareí 15 x 15 SPAC – FINAL

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balenário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M14



Dia 26/10/2019 às 11h30 – SPAC 24 x 00 Barbarians XIX – WO

Árbitro: Roger Santesso

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Jacareí 20 4 4 0 0 4 0 200 24 176 SPAC São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 211 42 169 São José São José dos Campos 10 4 2 0 2 2 0 72 130 -58 Barbarians XIX 019 10 4 2 0 2 2 0 59 102 -43 Pasteur São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 36 166 -130 Ilhabela / Bertioga Litoral Norte 0 4 0 0 4 0 0 15 189 -174

Campeonato Paulista M20



Dia 27/10/2019 às 14h00 – Barbarians XIX 00 x 24 São José – WO

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: CT Jequitibá – Paulínia, SP