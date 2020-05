O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) australiano confirmou suas novas datas. A NRL, a liga nacional, que voltará a ser disputada no dia 28 de maio, teve sua grande final remarcada para o dia 25 de outubro.

Por sua vez, o gigantesco State of Origin, a série de três partidas entre as duas grandes seleções estaduais da Austrália (NSW e Queensland) foi inteiramente movida para o fim do ano e será atipicamente disputada após a final da NRL. As datas dos jogos do State of Origin (considerado o maior evento do esporte australiano) serão 04, 11 e 18 de novembro, com o jogo único do State of Origin feminino marcado para o da 07 do mesmo mês.

Com isso, os amistosos de fim de ano, que teriam a Austrália enfrentando visitando a Grã Bretanha entre outubro e novembro, deverão ser cancelados.

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?