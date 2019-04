ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League – o rugby de 13 atletas – seguiu com tudo na Austrália nesse fim de semana e a NRL, ainda em seu início, já vai se polarizando em 3 potências: Melbourne Storm, Sydney Roosters e South Sydney Rabbitohs, todos igualados na liderança. Os Roosters foram o destaque, jogando no Sydney Cricket Ground contra o rival St. George Illawarra Dragons no ANZAC Day, o time de lembrança dos soldados australianos e neozelandeses mortos na 1ª Guerra Mundial. O jogo valia taça e ficou com o Roosters.

Leeds e Wigan erguem a cabeça na Super League

Já na Inglaterra a Super League segue liderada pelo St. Helens Saints, mas os gigantes Leeds Rhinos e Wigan Warriors, que vivem pesadelo, venceram na rodada.









NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Roosters 20 x 10 Dragons

Storm 13 x 12 Warriors

Bulldogs 24 x 12 Cowboys

Panthers 18 x 22 Rabbitohs

Wests Tigers 30 x 14 Titans

Broncos 29 x 06 Sharks

Sea Eagles 24 x 20 Raiders

Knights 28 x 14 Eels

Clube Cidade Jogos Pontos Sydney Roosters Sydney 7 12 Melbourne Storm Melbourne 7 12 South Sydney Rabbitohs Sydney 7 12 Canberra Raiders Canberra 7 10 Parramatta Eels Sydney 7 8 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 7 8 Wests Tigers Sydney 7 8 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 7 8 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 7 6 Brisbane Broncos Brisbane 7 4 Newcastle Knights Newcastle 7 4 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 7 4 Gold Coast Titans Gold Coast 7 4 Penrith Panthers Sydney 7 4 North Queensland Cowboys Townsville 7 4 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 7 4

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull FC 30 x 14 Wakefield

Leeds 28 x 24 Hull KR

St. Helens 50 x 14 Catalans

Warrington 50 x 19 Huddersfield

Wigan 06 x 04 Castleford

London 10 x 30 Salford

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 13 24 Warrington Wolves Warrington 13 20 Hull FC Kingston-upon-Hull 13 16 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 13 14 Castleford Tigers Castleford 13 14 Catalans Dragons Perpignan (França) 13 14 Salford Red Devils Salford 13 12 Wigan Warriors* Wigan 13 10 Huddersfield Giants Huddersfield 13 10 Leeds Rhinos Leeds 13 8 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 13 8 London Broncos Londres 13 6