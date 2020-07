A Sudamerica Rugby publicou oficialmente sobre seu interesse de organizar ainda neste ano no Uruguai o Campeonato Sul-Americano de Rugby XV.

O Uruguai vem superando a pandemia e a entidade quer torná-lo sede de uma competições de seleções para garantir alguma atividade neste ano. A entidade está debatendo a viabilidade de tal ação com base na abertura das fronteiras e na condição física das equipes para se comprometerem com a competição sem riscos aos atletas.

O calendário original de 2020 não contava mais com o Sul-Americano. A competição havia sido extinta no formato tradicional, com o Americas Rugby Championship dividindo o espaço no calendário com a nova Superliga Americana de Rugby. No entanto, com o cancelamento das duas competição pela pandemia, o Sul-Americano pode renascer para este ano.

Ainda não há nada confirmado e as datas seguem em aberto.