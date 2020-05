O calendário oficial do Campeonato Sul-Americano Feminino era um passo adiante para o sevens feminino por transformar a competição em circuito com três torneios interligados. Porém, os planos estão sendo adiados.

A primeira etapa seria nos dias 20 e 21 de junho, no Paraguai, mas já é certo que não ocorrerá. A segunda etapa estava marcada para os dias 05 e 06 de setembro, na Argentina, mas agora aguarda as redefinições sobre o novo calendário sul-americano. A terceira etapa será nos dias dias 07 e 08 de novembro, no Uruguai (Valentin Martinez).

No momento, a Sudamerica Rugby vem discutindo a possibilidade de transformar o estádio Charrua, em Montevidéu (Uruguai), numa espécie de casa sul-americana do rugby, onde jogos pudessem ser realizados com segurança a atletas durante o período de risco, que pode se prolongar.