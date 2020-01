O Super Rugby 2020 será o último dos Sunwolves, o time japonês da competição. A equipe será excluida a partir de 2021, mas o impacto da exclusão já será sentido em 2020.

A federação japonesa já está caminhando adiante com seu projeto de alto rendimento. Por conta da Copa do Mundo no segundo semestre de 2019, o Campeonato Japonês, a Top League, que normalmente é jogada de setembro a janeiro, será disputada excepcionalmente ao longo do primeiro semestre deste ano, ao mesmo tempo que o Super Rugby. Enquanto busca viabilizar uma nova liga nacional para 2021, a federação japonês apoiou que seus principais atletas jogassem a Top League, abandonando o Sunwolves.

Com isso, o elenco de 2020 dos Sunwolves será quase todo composto por atletas estrangeiros, contando com somente 8 japoneses, além do técnico Naoya Okubo. Entre os destaques estrangeiros estão o scrum-half Rudy Paige (sul-africano) e os centros Ben Te’o (inglês, mas neozelandês de origem) e JJ Engelbrech (sul-africano).

Avançados: Jarred Adams (Samoa), Sione Asi (Nova Zelândia), Kaku Bunkei (Japão), Chris Eves (Nova Zelândia), Mamoru Harada (Japão), Conraad van Vuuren (África do Sul), Hencus van Wyk (África do Sul), Leni Apisai (Nova Zelândia), Jaba Bregvadze (Geórgia), Ben Hyne (Austrália), Tom Rowe (Nova Zelândia), Michael Stolberg (Austrália), Corey Thomas (Austrália), Kotaro Yatabe (Japão), Justin Downey (África do Sul), Onehunga Havili (Tonga), Mitch Jacobson (Nova Zelândia), Mateaki Kafatolu (Nova Zelândia), Shunsuke Nunomaki (Japão), Brendon O’Connor (Nova Zelândia), Jake Schatz (Austrália), Tevita Tupou (Japão);

Linha: Rudy Paige (África do Sul), Naoto Saito (Japão), Garth April (África do Sul), Alex Horan (Austrália), JJ Engelbrecht (África do Sul), Siosaia Fifita (Japão), Jordan Jackson-Hope (Austrália), Ben Te’o (Inglaterra), James Dargaville (Austrália), Burua Inoke (Fiji), Keisuke Moriya (Japão);