O Campeonato Brasileiro de Rugby XV de 2020, o Super 12, foi oficialmente cancelado pela Confederação Brasileira de Rugby. Por conta da incerteza sobre o momento que os esportes serão liberados no Brasil, a fim de proteger a saúde dos participantes e para evitar problemas com a prestação de contas da captação de recursos para a competição, a entidade optou pelo cancelamento do certame, em comum acordo com os clubes participantes.

Esta é a primeira vez na história que a competição foi cancelada desde sua criação em 1964. O ano de 2020 marcaria o início de um novo formato de calendário para o rugby nacional, que teria competições nacionais estaduais sendo realizada concomitantemente, de modo alternado, com calendário anual para os dois sistema competitivos.

Ainda não há confirmação sobre o destino do Super Sevens Feminino, que segue em análise.

Abaixo o comunicado oficial.

- Continua depois da publicidade -

—-

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) anuncia hoje que optou por cancelar a edição deste ano do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV, que aconteceria entre os meses de abril e outubro. A decisão contou com o aval de todos os doze clubes amadores que participam da competição e representam os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O campeonato é organizado anualmente pela Confederação com investimentos da ordem de R$ 700 mil, captados integralmente por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Dentre os motivos que levaram ao cancelamento, a diretoria da CBRu informa que o principal é o cenário ainda de incertezas quanto às medidas de isolamento social e restrição de serviços no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Por ser um esporte de contato, o rugby é mais vulnerável ao contágio. Também não sabemos concretamente como e quando será a liberação das atividades em cada Estado. Isso inviabiliza a logística de transporte interestadual, por exemplo. Assim, preferimos nos adaptar e nos concentrar nos protocolos de retorno ao jogo de forma gradativa, com poucos atletas e sem contato, seguindo protocolos de identificação, distanciamento e desinfecção em consonância com regras municipais e estaduais. O objetivo é permitir uma volta prudente aos gramados para não expor a riscos desnecessários os cerca de 700 atletas e equipes técnicas envolvidos na competição. Nosso planejamento agora é organizar o tradicional torneio no próximo ano em condições normais, assim esperamos”, esclarece o CEO da CBRu, Jean-Luc Jadoul.

A entidade considera não ser possível executar todos os recursos captados dentro de um calendário menor, de três a quatro meses, e isto compromete a prestação de contas ao governo federal e às empresas patrocinadoras.

Outra questão que embasou a decisão é a dificuldade dos clubes para retomar os treinamentos em curto prazo e se apresentar competitivos. “O condicionamento físico é um desafio quando temos um prazo curto de tempo e treinamento. Além disso, sabemos que as equipes voltarão a treinar em momentos diferentes em função das regras de distanciamento de cada região. Não podemos expor os atletas com menor tempo de retorno ao treino a contusões pois os jogos são de alta intensidade”, complementa Jean-Luc. Segundo ele, cada clube gasta em torno de R$ 50 mil ao longo da competição e muitos dependem de recursos de prefeituras que, hoje, estão sendo destinados para combater a Covid-19.

Os 12 clubes que participariam do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV deste

Super 12