ARTIGO COM VÍDEOS – O Grupo D do Super 16 é o único grupo ainda indefinido após 5 rodadas quanto a seus classificados às quartas de final. Isso porque o Charrua deu emoção à chave ao empatar em Florianópolis com o Desterro (reforçado de seus Tupis) por 24 x 24 e deixar o grupo sensacional. Os dois times irão à última rodada separados por 1 ponto e com chances de alcançarem as quartas de final.

Já no outro embate, o Farrapos manteve sua campanha 100% derrotando e eliminando de vez o San Diego, 78 x 19. O San Diego já sabe que terá pela frente uma Repescagem contra o Rebaixamento diante de Serra Gaúcha ou Joaca – ou mesmo poderá ser diretamente rebaixado, sem Repescagem, caso um desses dois clubes seja campeão da Taça Tupi. Situação delicada para os Verdes de Porto Alegre.

Na última rodada, no dia 1º de setembro, o Charrua receberá o Farrapos e o Desterro visitará o San Diego.

“Não Tá Morto Quem Peleia”

Foi um jogaço em Florianópolis entre Desterro e Charrua. O Desterro, semifinalista do Super 8 de 2017 e favorito a uma das vagas do grupo nas quartas de final, tinha tudo para confirmar sua classificação. Mas o debutante Charrua está valorizando sua promoção à elite e já garantiu que, no mínimo, estará na Repescagem para as Quartas de Final, destinada ao 3º colocado do Grupo D, que enfrentará o vice (o SPAC) do Grupo C. Os Índios de Porto Alegre, no entanto, mostraram muita gana querendo tomar a segunda colocação – e a consequente vaga direta nas quartas – do Desterro.

O jogo começou quente e muito pegado nos duelos físicos, com o Charrua inaugurando o marcador aos 6′ com try do pilar Bruno Pedroso após o árduo trabalho de fases dos avançados gaúchos. Sem conseguir impor seu jogo, o Desterro se viu em apuros com amarelo para Panta, punindo com outro try de Bruno Pedroso, o “Cara Gordo”, aos 30′, na mesma fórmula do primeiro try. Surpreendentes 12 x 00 a favor do time de Porto Alegre.

A reação catarinense saiu antes do intervalo após Criss levar amarelo e deixar desta vez o Charrua com um homem a menos. Ige não perdoou e marcou o primeiro try rubroverde, 12 x 05.

O empate do Desterro poderia ter saído no início do segundo tempo quando Panta disparou na ponta para novo try dos anfitriões, mas a conversão foi perdida. 12 x 10. E o dia era de redenção para os amarelados. O ponta Criss respondeu aos 53′ com o terceiro try do Charrua, finalizando no pick and go após longa pressão nas fases dos forwards gaúchos. Mas a conversão foi perdida e o troco veio aos 61′ com o scrum catarinense atropelando e arrancando o penal try do empate em 17 x 17.

O Desterro ganhou moral e logo na sequência aproveitou o baque sentido pelo Charrua e Bruxinho rompeu e atropelou para novo try do time da casa, abrindo 24 x 17. Contudo, “não tá morto quem peleia” e o Charrua arrancou no lance final seu try do empate, com o centro Dodo achando o espaço após longa sequência de fases. Épicos 24 x 24 na UFSC.

O resultado, apesar de importante para a história do Charrua, favoreceu o Desterro, que só depende de si diante do San Diego para avançar às quartas de final com a segunda colocação da chave.







Farrapos triunfa no Choque Verde gaúcho

O San Diego teve sua vida complicada de vez ao cair em Bento Gonçalves diante do Farrapos por 78 x 19, em jogo de domínio absoluto do time da casa, dono a 2ª melhor campanha geral da competição até aqui.

O jogo até começou parelho com Coghetto e Duda marcando para os dois primeiros tries para o Farrapos, mas com Dysiuta respondendo com o primeiro try do San Diego. Mas passada a marca dos 20 minutos o time de Bento se impôs, com Monte, Coghetto de novo, Rockenbach e Coghetto outra vez (hat-trick no primeiro tempo!) cruzando o in-goal para abrirem 38 x 07.

Na segunda etapa, a toada seguiu com tries de Perro e Bruno para o Farrapos. Thales descontou com o segundo try portoalegrense, mas Civardi, Murilo e Civardi de novo ampliaram ainda mais a contagem. De Armas fez o terceiro try do San Diego, que seguia fazendo o possível, mas Bigode cravou o último try do jogo para os donos da casa dando números finais à partida: 78 x 19.

Resultados

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Desterro 24 x 24 Charrua

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Farrapos 78 x 19 San Diego

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS