O Grupo A do Super 16 se confirmou como o mais desigual da competição. Nesse sábado, no encerramento da chave, Jacareí e São José se provaram muito superiores a seus oponente. O Jacareí fez o segundo maior placar da competição em diferença de pontos e o maior em pontos marcados: 125 x 10 sobre o Guanabara – e foi fora de casa! Já o São José também venceu como visitante, marcando 66 x 00 sobre o BH Rugby, que encerrou a competição como o único time que não pontuou na classificação.

Com os placares, o Jacareí passou em primeiro lugar do Grupo A e farás quartas de final contra o Pasteur, ao passo que o São José, segundo colocado, duelará com a Poli. O Guanabara encerrou sua temporada, enquanto o BH Rugby enfrentará o Niterói em Repescagem contra o Rebaixamento.

Jacareí centenário de novo

Foram 456 pontos marcados em 6 jogos: média de 76 pontos por jogo! Esses foram os números que garantiram o Jacareí como o melhor ataque do Super 16 na fase de grupos, com os Jacarés sendo os únicos a superarem a marca dos 100 pontos duas vezes ao longo da competição.

Em visita ao Rio de Janeiro, o Jacareí não tomou conhecimento do Guanabara aplicando 125 x 10. E o primeiro try saiu a 1′ com Lucas Drudi. Os tries se seguiram interminavelmente desde o começo do primeiro tempo. Foram cruzando o in-goal Warlen, Café, Careca, Cruz, Luck, Careca de novo, Loirão, Cruz outra vez, Drudi novamente e Careca pela terceira vez. 71 x 00 só no primeiro tempo.

Os cariocas inauguraram o segundo tempo com Vinny chutando 3 pontos, mas com a bola em mãos o Jacareí seguiu imparável. Fizeram novos tries Careca (pela quarta vez!), Cahê, Drudi (hat-trick!) e Augusto, enquanto Vinny marcou o try de honra do Guanabara na sequência. Os Jacarés não pararam ainda assim, com mais tries, de Estrela, Drudi pela quarta vez, Gutão e Estrela de novo. 19 tries e 125 pontos! A 10.

São José perfeito na defesa

Jogando em Belo Horizonte, o Jacareí passou pelo BH Rugby por 66 x 00, terminando a primeira fase como a segunda melhor defesa de toda a competição.

O primeiro tempo teve 6 tries sem resposta para os joseenses, com Felipe Rosa marcando os 2 primeiros, seguidos de 1 penal try, 1 try de Ferro e 2 seguidos de Bomber. 38 x 00. Na segunda etapa, a toada seguiu, com Brunão, Cadi, Caixa e Feijão fazendo os últimos tries paulistas.

Resultados

Dia 01/09/2018 às 14h00 – BH Rugby 00 x 66 São José

Árbitro: Benjamin Neves

Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 01/09/2018 às 16h00 – Guanabara 10 x 125 Jacareí

Árbitro: Henrique Platais

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ