ARTIGO COM VÍDEOS – A Super League, o Campeonato Inglês de Rugby League, o rugby de 13 jogadores, teve nesse fim de semana seus primeiros jogos desde a paralisação pela pandemia.

Foram disputados no domingo dois jogos adiados de rodadas anteriores à data de paralisação total. O jogo que chamou a atenção foi a vitória do St. Helens Saints sobre os franceses do Catalans Dragons (único francês na competição inglesa) por 34 x 06. Antes do jogo, os atletas dos dois times fizeram o ato simbólico contra o racismo, bandeira da liga, mas o australiano Israel Folau, dos Dragons, chamou a atenção mais uma vez por decidir não participar do ato.





No outro jogo da semana, o Leeds Rhinos triunfou em clássico do Yorkshire contra o vizinho Huddersfield Giants por 27 x 26, em jogo decidido no ponto de ouro da prorrogação, assumindo a liderança da competição.



Todos os demais times ret ornam com a rodada do dia 8. A baixa na liga foi a desistência do Toronto Wolfpack no meio da temporada. Com isso, foi confirmado que não haverá rebaixamento na temporada 2020. Porém, o campeão da segunda divisão será promovido no lugar do Wolfpack.

A 8ª rodada terá todos os jogos sendo realizados em Leeds, sem público, e contará com os seguintes jogos:

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

St. Helens Saints 34 x 06 Catalans Dragons

Huddersfield Giants 26 x 27 Leeds Rhinos

Dia 08/08: Castleford Tigers x Catalans Dragons

Dia 08/08: Warrington Wolves x Hull KR

Dia 09/08: Salford Red Devils x Hull FC

Dia 09/08: Wakefield Wildcats x Wigan Warriors

Dia 09/08: Leeds Rhinos x St. Helens Saints

Classificação

Clubes Cidade Jogos Pontos Leeds Rhinos Leeds 6 10 Wigan Warriors Wigan 7 10 Castleford Tigers Castleford 7 10 Huddersfield Giants Huddersfield 6 8 St. Helens Saints St. Helens 7 8 Warrington Wolves Warrington 7 8 Catalans Dragons Perpignan (França) 5 6 Hull FC Kingston-upon-Hull 7 6 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 5 4 Salford Red Devils Salford 7 4 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 6 2 Toronto Wolfpack* Toronto (Canadá) 6 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 5º colocados se garantem nos playoffs;

- 12º colocado = rebaixado



*Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?