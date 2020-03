A rodada deste fim de semana do Super Rugby será a última antes da competição ser interrompida, seguindo a tendência do mundo esportivo. O governo da Nova Zelândia determinou o isolamento de todos os viajantes que chegarem ao país, o que inviabiliza a continuidade da competição.

Austrália, África do Sul e Argentina ainda não restringiram viagens, mas com o avanço de medidas de saúde pública por todo o globo por conta da pandemia do coronavírus COVID-10 a SANZAAR (entidade organizadora do Super Rugby) tomou a decisão de suspender a competição por tempo indeterminado.