O Super Rugby Aotearoa chega nesse fim de semana à segunda rodada, com dois jogaços de grande rivalidade. No sábado, em Hamilton, os Chiefs, precisando da reabilitação, recebem os Blues, que venceram bem na estreia, em jogo que é clássico do Norte. Já no domingo a capital Wellington terá o Hurricanes, que precisa vencer para superar a derrota da primeira rodada, recebendo o atual campeão Crusaders, grande favorito, que fará seu primeiro jogo no novo torneio.

Para o clássico da Ilha do Norte, os Chiefs terão como titular Aaron Cruden com a camisa 10, que fará duelo interessante contra Otere Black, dos Blues, já que Dan Carter ainda não está pronto para jogar. Outro duelo promissor estará nas camisas 15, com Beuaden Barrett do lado dos Blues encarando Damian McKenzie do lado dos Chiefs. Os resultados da primeira rodada apontam para favoritismo do lado dos Blues, que jogaram melhor, mas os Chiefs têm o mando de jogo, Cruden e o técnico Warren Gatland sabe que a derrota contra os Highlanders não deveria ter ocorrido, pela posse de bola elevada que os Chiefs tiveram e o segundo tempo superior. Desta vez, os Chiefs prometem não cometer os mesmos erros e a pressão para provar sua qualidade de aspirante a título estará do lado azul.

Quem vencerá sábado no Super Rugby Aotearoa? Chiefs, de Damian McKenzie, ou Blues, de Beauden Barrett? — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 18, 2020



No domingo, as atenções estarão sobre a estreia do melhor time neozelandês do Super Rugby antes da pandemia, os Crusaders, atuais tricampeões do Hemisfério Sul. O time de Christchurch jogará fora de casa, indo a Wellington para encarar um Hurricanes ferido após entregar um segundo tempo fraco diante dos Blues. Os Hurricanes têm nomes de peso no elenco, mas fazem um 2020 abaixo de Crusaders, Blues e Chiefs e precisam de um grande jogo contra os ‘Saders.

Quem vencerá domingo no Super Rugby Aotearoa? Hurricanes ou Crusaders? — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 18, 2020

*Horários de Brasília

Dia 20/06 – 04h00 – Chiefs x Blues, em Hamilton – ESPN2 e Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keefe





Dia 21/06 – 00h35 – Hurricanes x Crusaders, em Wellington – ESPN2 e Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Brendon Pickerill

Classificação

Equipe Conferência Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 1 4 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 1 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 0 0 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;