Nesse fim de semana, o Super Sevens feminino desembarca em Florianópolis com a segunda etapa de sua 1ª divisão! Serão 8 times em campo buscando a taça.

No Grupo A, o Band Saracens, campeão da etapa inaugural, terá pela frente São José, Curitiba e Charrua. Band e Sanja duelaram na semifinal da 1ª etapa, em jogo parelho, com vitória do time da capital paulista por 20 x 12. O São José aparece como a segunda força de momento, uma vez que Curitiba e Charrua foram derrotados por placares mais elástico pelo Band no último torneio: 38 x 00 e 41 x 05, respectivamente. O São José também venceu o Charrua. A ordem de força pré torneio está dada.

Já no Grupo B se encontrarão Niterói, atual campeão nacional, e Melina, potência ascendente que foi vice campeão na etapa passada. O Niterói está mais forte desta vez, tendo o retorno de atletas da seleção, mas o Melina promete ser páreo duro, ainda mais tendo sido vice em São Paulo com uma derrota de somente 10 x 05 pro Band na final. O Melina ainda havia batido o próprio Niterói por 17 x 07 e agora terá a missão de provar sua ascensão.

O Delta é forte candidato na chave também, mas terá pela frente as donas da casa do Desterro, que venceram o time piauiense na etapa passada por 15 x 12. O Desterro vai buscando retornar aos bons momentos e tem na etapa caseira uma chance de ouro para dar um passo adiante.

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 2ª etapa

Dias 26 e 27/10/2019

Grupo A: Band Saracens, São José, Curitiba e Charrua

Grupo B: Melina, Niterói, Delta e Desterro

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 26/10/2019 11h00 Band Saracens X Charrua Grupo A 26/10/2019 11h20 São José X Curitiba Grupo A 26/10/2019 11h40 Melina X Desterro Grupo B 26/10/2019 12h00 Niterói X Delta Grupo B 26/10/2019 12h40 Band Saracens X Curitiba Grupo A 26/10/2019 13h00 São José X Charrua Grupo A 26/10/2019 13h20 Melina X Delta Grupo B 26/10/2019 13h40 Niterói X Desterro Grupo B 26/10/2019 14h20 Band Saracens X São José Grupo A 26/10/2019 14h40 Curitiba X Charrua Grupo A 26/10/2019 15h00 Melina X Niterói Grupo B 26/10/2019 15h20 Delta X Desterro Grupo B 27/10/2019 09h00 1A X 4B Quartas de final 27/10/2019 09h20 1B X 4A Quartas de final 27/10/2019 09h40 2A X 3B Quartas de final 27/10/2019 10h00 2B X 3A Quartas de final 27/10/2019 10h40 QF2 X QF3 Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h00 QF1 X QF4 Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h20 QF2 X QF3 Semifinal 27/10/2019 11h40 QF1 X QF4 Semifinal 27/10/2019 12h20 X Disputa de 7º lugar 27/10/2019 12h40 X Disputa de 5º lugar 27/10/2019 13h00 X Disputa de 3º lugar 27/10/2019 13h20 X FINAL

Classificação atual