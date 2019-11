São José dos Campos recebe nesse fim de semana a 2ª etapa da 2ª divisão do Super Sevens, o Brasileiro Feminino. Esta será a primeira etapa que apenas contará com jogos da segundona, que no momento tem o SPAC na liderança, após triunfar na primeira etapa em São Paulo.

SPAC e Leoas entraram como favoritas no circuito, mas o Rio Rugby e o Goianos mostraram evolução e apertaram as disputas para as paulistas. USP e URA também estão no torneio e querem recuperação em Sanja. Jacareí e Pasteur são os times convidados do torneio.

Super Sevens – 2ª divisão – 2ª etapa

Dias 09 e 10/11/2019

Grupo A: SPAC, Goianos, USP e Jacareí

Grupo B: Leoas, Rio, URA e Pasteur

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Sábado

11h00 – SPAC x Jacareí

11h20 – Goianos x USP

11h40 – Leoas x Pasteur

12h00 – Rio x URA

12h40 – SPAC x USP

13h00 – Goianos x Jacareí

13h20 – Leoas x URA

13h40 – Rio x Pasteur

14h20 – SPAC X Goianos

14h40 – USP x Jacareí

15h00 – Leoas x Rio

15h20 – URA x Pasteur

Domingo

09h00 – 1A x 4B – Quartas de final

09h20 – 1B x 4A – Quartas de final

09h40 – 2A x 3B – Quartas de final

10h00 – 2B x 3A – Quartas de final

10h40 – Semifinal de 5º lugar

11h00 – Semifinal de 5º lugar

11h20 – Semifinal

11h40 – Semifinal

12h20 – Decisão de 7º lugar

12h40 – Decisão de 5º lugar

13h00 – Decisão de 3º lugar

13h20 – FINAL